Uomini e Donne, Beatrice Valli risponde alle critiche sulla sua festa di compleanno: “Io le cose le pago”

Proprio l’altro ieri Beatrice Valli, in occasione del suo compleanno, ha voluto festeggiare i suoi 24 anni organizzando una super festa per lei e la sua comitiva di amici. Le foto della serata, insieme ai video e ai momenti più belli, sono stati condivisi dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sui social che, in questo modo, ha voluto rendere partecipi anche le persone che con affetto la seguono su Instagram. Qualcuno, però, ha avuto da ridire sul party organizzato dalla Valli. Una ragazza, con un commento lasciato sotto uno degli ultimi post di Beatrice, ha fatto della pungente ironia sui soldi spesi per la festa. Le parole usate, però, hanno molto infastidito la compagna di Marco Fantini. Il fatto che l’autrice del commento abbia fatto intendere che la festa fosse stata “Offerta” dai possibili sponsor, nello specifico, è stato il passaggio che più ha fatto arrabbiare Beatrice.

La Valli, per fare chiarezza sulla questione, ha allora replicato alle critiche con un lungo messaggio, forse sperando di mettere a tacere subito la polemica. “Ma pensate di essere intelligenti a parlare così? E sopratutto, perché parlate senza sapere?” ha risposto Beatrice Valli a tutte le persone che, sotto il commento che ha scatenato la discussione, hanno avallato la tesi degli sponsor. “Io le cose che faccio, sopratutto quando c’è dietro lavoro, le pago, come fanno tutte le persone normali di questo mondo” ha poi aggiunto il volto noto di Uomini e Donne “Nessuno ci regala nulla”.

Uomini e Donne, Beatrice Valli compie 24 anni: alla festa di compleanno c’era anche la sorella Ludovica

Alla festa di compleanno di Beatrice Valli c’era anche la sorella Ludovica. Nonostante i continui gossip sul loro conto, che le vedrebbero spesso ai ferri corti, le due hanno dimostrato in questo modo di non avere nessuna questione irrisolta e di volersi bene più che mai.