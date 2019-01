Uomini e Donne, Ludovica e Beatrice Valli distanti ad un evento: il gossip

Uomini e Donne, Ludovica e Beatrice Valli distanti ad un evento: ecco perché non si sono sedute vicino alla sfilata

Da anni e anni ormai si continua a vociferare su una presunta rivalità tra Beatrice Valli e la sorella Ludovica. Entrambe, sopratutto servendosi dei loro spazi sui social, hanno in più occasioni smentito questi rumours. Questo, però, non ha certo frenato il gossip sul loro conto, tanto che ieri è bastato vedere le due sedute distanti ad una sfilata per far dubitare i fan. Ad un evento organizzato in occasione della settimana della moda a Milano le due ex protagoniste di Uomini e Donne sono state effettivamente posizionate lontane l’una dall’altra, ma il punto è proprio questo.

A decidere dove sistemarsi non sono state loro, ma gli organizzatori della sfilata a cui sono state invitate. A fare chiarezza sulla questione, proprio pochi minuti fa, è stata Ludovica Valli in persona. L’ex tronista ha poi dichiarato di aver visto Beatrice e di aver passato del tempo con lei. Insieme alle altre sorelle Valli con Beatrice festeggeranno quando saranno tutte insieme, e questo probabilmente Ludovica lo ha raccontato di proposito,onde evitare equivoci. Tra di loro, dunque, è tutto apposto. Nessun litigio, rivalità e incomprensione.

Uomini e Donne, Ludovica Valli sempre più innamorata: voglia di matrimonio e figli con Federico

Sentimentalmente parlando le cose non potrebbero andare meglio per Ludovica Valli. Con il fidanzato Federico, che è anche il suo personal trainer, l’ex volto noto del Trono Classico si sente così felice e appagata da stare già pensando di mettere su famiglia con lui. L’intenzione di diventare mamma, per esempio, l’ha confermata lei stessa stamattina su Instagram. Prima, ha spiegato però lei, vuole sistemarsi anche (e sopratutto) a livello professionale, per essere sicura di non far mancare niente un giorno ai suoi figli.