Ludovica Valli si sposa? Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Un amore forte, sano, intenso. Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, sta vivendo un’emozionante love story con Federico, il personal trainer che le ha letteralmente rapito il cuore. I due, da quando sono usciti allo scoperto a fine estate, hanno condiviso la loro gioia e la loro relazione con i fan, salvo poi fare un passo indietro – Ludovica, per i continui attacchi social ricevuti, ha addirittura preso la decisione di apparire molto meno sul web con il compagno per evitare situazioni sgradevoli. Malelingue a parte, la coppia continua ad essere affiatatissima e l’ultima Instagram Stories pubblicata dalla Valli fa immaginare, fantasticare, ipotizzare che forse lei e il ‘suo’ Fede sono pronti al grande passo: il matrimonio.

L’ex tronista di Uomini e Donne al fidanzato: “È una promessa amore mio”

Due mani che si stringono, un raggio di sole che filtra da una finestra e una tanto stringata quanto intensa dedica: “È una promessa amore mio”. Questo il post che la Valli ha fatto campeggiare tra le sue Instagram Stories. Cosa avrà voluto dire? Una promessa d’amore? Chissà, magari il matrimonio? Lei e Federico d’altra parte sono uniti e innamoratissimi. Un indizio non basta per aver certezza di una sicurezza, ma può comunque essere un segnale che se interpretato nel modo corretto può portare sulla strada giusta. Il tempo dirà se il matrimonio sta per essere messo in cantiere oppure no.

“Credo a quelle persone che arrivano all’improvviso e ti fanno vivere una nuova vita”

“Credo a quelle persone che arrivano all’improvviso e ti fanno vivere una nuova vita, come se quella precedente non fosse mai esistita”, confessava l’ex tronista di Uomini e Donne in una Stories Instagram, appena dopo essere uscita allo scoperto con Federico. E ancora sussurrava, in un secondo filmato, con lui accanto: “Io impazzisco per quest’uomo”. Un vero e proprio colpo di fulmine. Chissà se anche il matrimonio sarà fulmineo. La Valli semina indizi d’amore, questo è chiaro. Decifrarli è più complicato.