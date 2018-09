Uomini e Donne news, Beatrice Valli in lacrime: il giorno speciale del figlio

Uomini e Donne news, Beatrice Valli in lacrime: arriva un giorno importante per il figlio

Beatrice Valli di Uomini e Donne è super emozionata oggi per il figlio Alessandro. L’ex corteggiatrice e fidanzata di Marco Fantini ha condiviso un lungo pensiero per il piccolo, rivelando che da ieri sta piangendo. Scendendo nel dettaglio, Beatrice ha appena annunciato che oggi è il primo giorno di scuola di Alessandro. Un mattinata molto importante per il bambino, che negli anni passati ha frequentato la scuola materna. Ora è arrivato il momento di entrare per la prima volta nell’istituto elementare e si tratta sicuramente di un passo molto importante nella vita di un individuo. Proprio per questo motivo, la Valli ha deciso di dare tutto il suo appoggio ad Alessandro, in questo giorno speciale. Un emozione unica per una madre, ma anche per Marco. Infatti, dalle foto condivise dalla Valli, è possibile vedere che anche l’ex tronista ha deciso di accompagnare il bambino a scuola. Intanto, anche Eleonora Valli ha scelto di fare il suo augurio al nipote.

“Un’emozione unica, oggi è il primo giorno di scuola di Alle.” Così, Beatrice annuncia il primo giorno di scuola del figlio Alessandro. Una grande emozione e commozione per l’ex corteggiatrice, la quale non nasconde i suoi sentimenti. “Sto piangendo da ieri sera, sono super emozionata per lui, sono super agitata e super ansiosa di scoprire questa nuova avventura insieme.” Un giorno importante, nel quale non poteva di certo mancare l’appoggio della mamma. Dalle parole della Valli si percepisce tutta la sua emozione per questo giorno speciale del figlio.

News Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini, le soddisfazioni

“Ti voglio bene amore mio, spero di poterti aiutare in questa nuova avventura! Ti voglio bene”. Conclude così il suo messaggio d’amore Beatrice. Il Fantini è stato molto presente nella vita di Alessandro e ovviamente non poteva mancare in questo giorno così speciale. La coppia del Trono Classico sta vivendo un periodo abbastanza soddisfacente, sia a livello lavorativo che familiare. Infatti, sono riusciti a costruire una bella famiglia, anche con l’arrivo della piccola Bianca, e in più sono diverse le collaborazioni di moda che attualmente hanno entrambi. Ultimamente sono riusciti anche ad attirare l’attenzione sul Red Carpet di Venezia.