Giulia De Lellis e Beatrice Valli criticate al Festival di Venezia: Parpiglia dice la sua

Giulia De Lellis e Beatrice Valli al Festival di Venezia, critiche per la loro presenza sul red carpet: l’opinione di Gabriele Parpiglia

La presenza di Giulia De Lellis e Beatrice Valli al Festival di Venezia ha alimentato non poche polemiche in questi giorni. Le ragazze, che nulla hanno a che fare con il cinema, secondo alcuni utenti non sarebbero dovute essere presenti all’evento. Sul red carpet, infatti, sia la De Lellis che la Valli sono state invitate dalle case di moda che, alla Mostra, le hanno volute come testimonial del loro brand. Il popolo del web, a tal proposito, si è molto diviso. Alcuni, infatti, hanno trovato legittima la loro presenza sulla passerella mentre altri, al contrario, si sono detti completamente in disaccordo con la cosa. A dire la sua, nelle ultime ore, è intervenuto anche Gabriele Parpiglia, giornalista e autore TV molto attivo su Instagram che, questa volta, ha preso le difese delle due ex corteggiatrici di Uomini e Donne.

Gabriele Parpiglia prende le difese di Giulia De Lellis e Beatrice Valli: ecco come la pensa sulla loro partecipazione al Festival di Venezia

Gabriele Parpiglia, come anticipato sopra, ha usato i suoi spazi sui social per dire la sua sulla presenza degli ex protagonisti di Uomini e Donne al Festival del Cinema di Venezia. “Non capisco le polemiche” ha esordito dicendo il giornalista quando, su Instagram stories, gli hanno chiesto del red carpet di Giulia De Lellis. “Il Festival ha bisogno di contributi e sponsor esterni perché (come nell’editoria) anche nel cinema c’è crisi” ha poi aggiunto. Sempre Parpiglia, in fine, ha concluso il suo discorso spiegando chiaramente la sua posizione al riguardo. “Se lo sponsor vuole invitare la De Lellis, la Valli o Topolino non ho capito quale sia il problema” ha detto “La gara per assegnare il Leone corre da sola, ma sulla passerella potrà sfilare chi riceve un invito ed è ospite semplicemente di una manifestazione? Anzi fanno anche pubblicità ulteriore perché pare che si parli solo delle ragazze! Polemiche inutili”.

Festival Del Cinema di Venezia: a sostenere Giulia De Lellis arriva anche Eleonora Rocchini

Pur non essendo presente all’evento, a supportare la presenza di Giulia De Lellis al Festival del Cinema di Venezia è arrivata anche Eleonora Rocchini. “Meriti questo e altro” ha scritto infatti la Rocchini sotto una foto postata su Instagram da Giulia. La fidanzata di Oscar Branzani, che come la De Lellis ha partecipato a Uomini e Donne, così facendo ha ampiamente supportato la presenza dell’amica all’evento.