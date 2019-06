Uomini e Donne News Arianna: “Andrea Cerioli uomo con la U maiuscola”

Uomini e Donne News, Arianna dopo le voci di una crisi con il fidanzato: “Andrea Cerioli uomo con la U maiuscola”. Smentiti anche gli spifferi su suoi presunti ritocchini

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, negli scorsi giorni, sono stati al centro di alcune voci gossippare che li avrebbero voluti in crisi. In realtà la coppia sbocciata negli studi televisivi di Uomini e Donne naviga in buonissime acque e continua serenamente la sua love story. Un’ulteriore prova del felling tra i due, sono state le ultime parole spese dall’ax corteggiatrice sul fidanzato, definito un uomo con la U maiuscola. La ragazza, inoltre, ha smentito un altro fastidioso spiffero circolato su di lei nelle ultime ore, quello cioè che raccontava di presunti ritocchini effettuati al naso.

Arianna Cirrincione ha aperto alle celebri domande su Instagram Stories di recente. Su una in particolare ha posto attenzione. Quella che le ha chiesto di descrivere Cerioli in tre parole. “Con tre parole non è facile: è una persona stupenda, un uomo con la U maiuscola… unico. Un po’ rompiscatole, quello sì”, ha risposto l’ex corteggiatrice che è poi passata alla questione ritocchini. Qualcuno nelle ultime ore ha sostenuto che si sarebbe rifatta il naso. La Cirrincione ha smentito. Tra l’altro nel farlo si è avvalsa anche della testimonianza della madre (al suo fianco durante la Stories) che è rimasta alquanto stupita dalla voce circolata sulla figlia, rivendicando che il naso di Arianna è solo opera sua.

Uomini e Donne News, la presunta crisi tra Andrea e Arianna

Le voci di crisi tra Arianna e Andrea hanno iniziato a circolare dopo che i due non si sono mostrati insieme sui social per diversi giorni. Il gossip si è ulteriormente alimentato nel momento in cui la coppia, nonostante le tante richieste dei fan di chiarezza, si è trincerata dietro a un preoccupante silenzio. Poi è spuntata la foto che ha messo tutto a posto: Cerioli e la Cirrincione che si abbracciano. Addio crisi e addio cattivi pensieri. La coppia non scoppia, anzi pare proprio essere sempre più in love.