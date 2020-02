Uomini e Donne “Non pensavo di farti una violenza”: Anna stranita, Maria spiega

Trono Over, Anna Tedesco e Mattia Ciardo: la storia è finita

Anna Tedesco e Mattia Ciardo sono stati i protagonisti della puntata del Trono Over di oggi: dopo le sfide di ballo e l’omaggio dei ballerini di Amici a Gemma Galgani abbiamo visto infatti come si è chiusa la loro storia. O meglio frequentazione, visto che entrambi si stavano semplicemente conoscendo e già nelle scorse settimane il rapporto sembrava destinato a chiudersi non proprio nel migliore dei modi: basti pensare alla profezia di Barbara De Santi che purtroppo per Anna si è avverata. Cos’è successo esattamente? Mattia non è pronto per una storia più seria, e se all’inizio aveva tutte le buone intenzioni di continuare a conoscerla tutto è cambiato quando ha visto la Tedesco andare oltre.

Uomini e Donne Over, perché Mattia si è spaventato: “Non pensavo di farti una violenza”, Anna stranita

Ed è proprio su questo “oltre” che vogliamo soffermarci. Stando alle parole di Anna pare che Mattia abbia iniziato a temere quando lei lo ha coinvolto nella performance della sfilata, quella in cui è stato chiaro a tutti che la Dama fosse pronta a lasciarsi andare davvero con un Cavaliere. “Ho avuto quest’istinto di lasciarmi andare – ha spiegato Anna a un certo punto – perché provavo quest’attrazione. Io – ha poi aggiunto durante la discussione – non pensavo di farti una violenza”. “Ma non mi hai fatto una violenza, te lo dico e te lo ripeto”, queste invece le parole di Mattia che è stato contestato da più parti; ad esempio dalla già citata Barbara: “Allo scadere dei quindici giorni – queste le parole della De Santi – succede quello che dico io. Una morte annunciata. Mattia, esce quello che sei!”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi fa il punto e chiarisce tutto dopo le polemiche

Ha poi preso la parola Tina Cipollari – “Secondo me è una scusa!” -, seguita da Gianni Sperti – “Finché la conoscenza era più semplice lui ha continuato…” – e infine da Maria De Filippi che ha fatto il punto della situazione: come vi abbiamo anticipato, Mattia non è voluto più andare avanti quando ha visto che la storia sarebbe diventata più seria. “Prima di far del male a una persona ci ragiono”, ha infatti confermato il Cavaliere. Finisce così una conoscenza in cui Anna aveva creduto nonostante tutto. Quale sarà la prossima conoscenza della Dama del Trono Over?