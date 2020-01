UeD “La vedremo piangere”: Anna si spoglia, poi la doccia fredda

Sfilata Uomini e Donne, Anna Tedesco provocante con Mattia

A Uomini e Donne la sfilata delle donne sembra aver fatto non pochi danni perché ci ha fatto capire come andranno alcuni rapporti. Molto discutere ha fatto ad esempio Anna Tedesco che ha voluto dimostrare a Mattia quanto tiene alla loro frequentazione e che non ha intenzione di lasciarselo sfuggire; difatti ha sfilato in modo davvero sensuale, al punto da spingere Gianni Sperti ad ammetterne l’inaspettata bravura: “Il messaggio – queste le sue parole sullo scopo di Anna di provocare Mattia – è arrivato a tutti”. “Mi son svegliata”, ha risposto Anna sottolineando il suo forte interesse verso Mattia e facendo intendere di volersi lasciar andare. Subito ne è derivata una polemica.

Uomini e Donne: “La vedremo piangere”, Barbara De Santi avverte Anna

“La vedremo piangere”, ha commentato Barbara De Santi cercando di farle notare l’inaffidabilità di Mattia che però ha subito replicato dicendo che è “meglio un giorno vissuto come si deve che una vita spenta”. “L’importante è che ci sia la visione di un futuro”, ha precisato Gianni Sperti che però non ha ricevuto una risposta incoraggiante: “Io vivo oggi, il momento… Cosa devo dire di più?”, ha chiesto retoricamente Mattia facendo pensare che forse da parte di Anna ci sia qualcosa di più rispetto a ciò che prova lui. Una sfilata piccante insomma che forse però ha lasciato Anna con l’amaro in bocca. Tanto più che poi Valentina Autiero ha aggiunto che i Cavalieri più giovani non vorranno mai farsi una famiglia con le donne più adulte perché queste dei figli già li hanno avuti.

La sfilata di Uomini e Donne è stata vinta da Antonella, i dispetti di Armando Incarnato

La sfilata ha visto esibirsi molte altre donne, ad esempio Veronica Ursida, che si è presa 4 da Armando Incarnato per dispetto, oppure Simonetta che ha proposto a tutti uno spogliar…o. A vincere però è stata Antonella proponendo una sfilata cantando … E dimmi che non vuoi morire. Come mai non abbiamo citato Gemma Galgani? Diciamo che le abbiamo voluto riservare un post a parte dopo quanto accaduto con Tina Cipollari fuori dallo studio di Uomini e Donne.