Uomini e Donne news, Angela non sceglie Luca Daffré: “Sii felice”

Uomini e Donne news, Angela Nasti NON sceglie Luca Daffré

L’avventura di Angela Nasti a Uomini e Donne si è conclusa. La bella tronista, sorella di Chiara Nasti, ha deciso che la persona che può stare accanto a lei è Alessio Campoli, non scegliendo dunque Luca Daffré. Se, secondo molti, l’ex tentatore di Temptation Island era il super favorito proprio perché chiamato in trasmissione dalla stessa Angela non è stato invece scelto. La sua reazione è stata però molto dolce e pacata, ed ha rivolto davvero delle belle parole alla Nasti che commossa e molto emozionata ha fatto fatica a fare il fatidico discorso sulle sedie rosse. Luca non ha vissuto benissimo la villa perché vedeva Angela molto vicina ad Alessio e le sue paure ora si sono trasformate in realtà, perché non è lui la persona che potrà stare accanto a lei e vivere una bellissima storia d’amore.

Luca Daffré non è la scelta di Angela: il discorso della Nasti

Angela Nasti ha davvero fatto molta a fatica ed esprimersi e per questo è intervenuta anche Maria De Filippi a farle riprendere il filo del discorso e dire ciò che sentiva a Luca. Con la voce rotta dall’emozione e totalmente nel pallone, la Nasti ha detto: “Un percorso abbastanza particolarmente il nostro, ho voluto che tu scendessi a corteggiarmi perché mi hai colpito“, ha esordito, “Sono sempre stata prevenuta nei tuoi confronti, sono una persona tanto introversa e ho fatto molta fatica a capirti e molti tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti. Mi rendo conto che l’ho messo sempre in discussione. Tu eri indeciso ma poi abbiamo fatto passi avanti. La villa non è andata molto bene, sei andato via ma mi hai fatto capire tante cose. Io la mia strada l’ho scelta ma non sei tu! Per me rimarrai importante“. Queste le parole che Angela ha usato per dichiarare che la sua scelta è Alessio Campoli.

Luca risponde ad Angela: “Sii felice“

La risposta di Luca non si è fatta attendere, e nonostante ci sia rimasto male, ha rivolto ad Angela parole gentili. “Sarebbe facile dire: ‘Mi hai preso in giro’ ma non penso sia stato così. Le cose che sentivo con lei in esterna erano quelle. Te lo avevo anche detto, scegli la tua strada, fai quello che ti fa stare bene. Non posso che augurarti tanta felicità e spero che hai fatto la scelta giusta“, ha affermato Daffré prima di lasciare lo studio.