Uomini e Donne news, Angela Nasti si svela: commento su Giulia Cavaglia

News Uomini e Donne, Angela Nasti senza filtri: le parole su Giulia Cavaglia

Angela Nasti ha rilasciato un’intervista al nuovo numero di Uomini e Donne magazine. La tronista di 19 anni ha parlato della sua collega di trono, ovvero Giulia Cavaglia. Le due sono apparse una completamente diversa dall’altra sin dal primo momento. Oltre alla questione estetica, anche caratterialmente non sembravano avere nulla in comune. Proprio per questo motivo, la giovane di Napoli è convinta che non dovrebbe essere difficile per i corteggiatori capire quale sia la propria preferenza. La Nasti ha anche ben chiare in mente quali siano le differenze tra lei e la non scelta di Lorenzo Riccardi.

Angela al magazine parla di Giulia e rivela: “Il fatto di avere un’altra tronista accanto non cambia nulla nel mio percorso: io penserò al mio e lei al suo. Giulia mi è anche simpatica. Io so quello che voglio e lei non conta: se i corteggiatori non prenderanno una posizione valuterò io cosa fare. Sicuramente le persone che tengono due piedi in una scarpa non mi piacciono. Siamo due ragazze molto diverse che, oltre a un carattere forte, condivido poco. Molto poco.” Riguardo al precedente percorso da corteggiatrice della Cavaglia, la Nasti afferma: “Non ho seguito con attenzione il suo percorso, ma da quello che ho visto non è una ragazza che si emoziona facilmente. Io mi vedo molto diversa: più sensibile. Su Giulia, poi, non ho altro da dire e non cerco la polemica. Con i miei corteggiatori cerco di parlare di noi e non di terze possibili persone coinvolte.”

Uomini e Donne, Angela Nasti e i corteggiatori: le rivelazioni su Luca, Fabrizio e Davide

Tra tutti i corteggiatori portati finora in esterna, Angela Nasti è rimasta piacevolmente colpita da Luca e Fabrizio. Questi due sono infatti gli uomini che più interessano alla tronista. In ogni caso, ancora troppo presto per pensare ad una sua possibile scelta. Poi c’è Davide che, ultimamente, ha perso punti. Il ragazzo non sembra convincere più di tanto la Nasti a causa dei suoi modi di fare, tant’è che lei crede sia sia montato un po la testa.