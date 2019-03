Uomini e Donne anticipazioni, Luca Daffrè: Angela o Giulia? Nuovi dettagli

Anticipazioni Uomini e Donne, Angela e Giulia: le nuove dichiarazioni del corteggiatore Luca Daffrè

Luca Daffrè è senza dubbio uno dei corteggiatori protagonisti del trono di Angela e Giulia. Il giovane non ha avuto modo di farsi conoscere a fondo da Teresa Langella, eppure ora pare stia vivendo a pieno il suo percorso all’interno dello studio di Uomini e Donne. L’ex di Temptation Island è stato chiamato in studio dalla Nasti perché aveva voglia di conoscerlo e lui ha accettato. In ogni caso, le carte in tavola sono cambiate con l’arrivo della Cavaglia. Anche la non-scelta di Lorenzo Riccardi ha infatti svelato di essere intenzionata a conoscere un po’ di più il bellissimo ragazzo. I telespettatori del Trono Classico non vedono l’ora di scoprire quale delle due donne abbia intenzione di continuare a frequentare il bellissimo Daffrè.

Al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, Luca ha rivelato alcuni particolari dettagli sul perché le piacciono entrambe le troniste. Inoltre, il diretto interessato ha anche svelato che ad oggi ha una piccola preferenza per una di loro ma, al momento, preferisce tenerla per sé finché non sarà convinto al cento per cento. “Non sono ancora in grado di fare una scelta ma, per rispondere ai commenti di chi crede che stia facendo tutto questo per crearmi un personaggio, vorrei sottolineare che avrei scelto una strada più facile e meno impopolare se fossi uscito solo con Angela. Sto rischiando di compromettere qualcosa con lei, per percorrere una strada in salita.” Una per dei motivi e una per altri, entrambe le donne hanno catturato l’attenzione di Daffrè.

Uomini e Donne, Luca su Giulia e Angela: le dichiarazioni d Daffrè

“Penso che Angela sia molto bella, sensuale e giocherellona. Di Giulia, invece, mi ha colpito la personalità: riesce a tenermi testa.” Insomma, in questo preciso momento, Luca non sa bene su chi puntare. Intanto, le troniste di Uomini e Donne continuano a chiedergli di scegliere in fretta chi corteggiare tra le due.