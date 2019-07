Uomini e Donne news, Angela Nasti: la dichiarazione che fa discutere

Angela Nasti di nuovo nella bufera. Ecco che cosa è successo

Ultimamente non si fa altro che parlare di Angela Nasti. Se inizialmente è stata criticata per la fine, fin troppo veloce, con Alessio Campoli, ora la ex tronista di Uomini e Donne è finita nella bufera per un altro motivo. A far discutere è stata infatti una sua dichiarazione fatta durante un ask su Instagram che non è piaciuta a tantissime utenti. Alcune sue fan si sono dette addirittura deluse dalla Baby Nasti mentre altre l’hanno accusata di possedere una mente un pochino retrograda. Forse Angela ha un po’ esagerato ma alla fine è stata sincera ed ha detto ciò che pensa realmente. E molto probabilmente la giovane sapeva già che si sarebbero scatenate delle critiche ma così facendo ha dimostrato, ancora una volta, di non temerle affatto. Che cosa ha fatto di così grave la bella Angela Nasti? Vediamolo nel dettaglio!

Angela Nasti: “ragazze, fatevi corteggiare” e la bufera scoppiò

Ieri baby Nasti era in viaggio, per questo motivo ha chiesto alle sue seguaci di farle compagnia porgendole delle domande. Detto fatto. Tante ragazze si sono rivolte a lei per chiederle dei consigli e tra di loro una ha chiesto ad Angela come far capire ad un ragazzo che si è innamorata di lui. E la Nasti ha fatto arrabbiare un bel po’ di gente rispondendo così: “Io non posso aiutarti in ciò che vuoi fare, però posso darti un consiglio: penso che una donna non debba mai dimostrare l’interesse che prova ad un uomo. Lasciatevi corteggiare!“. Ovviamente questo suo pensiero è molto opinabile ma sono bastate poche e semplici parole per far scatenare il web. Tante utenti, specialmente su Twitter, si sono rivoltate contro di lei cercando di ricordarle che siamo nel 2019, i tempi sono andati avanti, e che non c’è nulla di male se una donna fa il primo passo verso il ragazzo che le interessa. Effettivamente è così, una ragazza non deve mai aver paura di dimostrare l’interesse che prova nei confronti della persona che le piace. Ma è pur vero che ognuno è libero di esprimere la propria opinione.

Se lo dice Angela Nasti aka BabyNasti dobbiamo proprio fidarci. “Penso che una donna non debba mai dimostrare l’interesse che prova ad un uomo”

…viviamo nel medioevo?!? Prontooo pic.twitter.com/Xh0R8h8k3D — ⚡️ Eliana ⚡️ (@Elyz988) July 30, 2019

Angela Nasti: Alessio Campoli si è sentito preso in giro da lei

Angela Nasti è una ex tronista di Uomini e Donne. Al termine del programma aveva scelto di approfondire la conoscenza con il suo corteggiatore Alessio Campoli, ma le cose non sono andate come si sperava. Angela e Alessio si sono lasciati dopo solamente due settimane e la Nasti sembra aver trovato subito l’amore tra le braccia del calciatore Kevin Bonifazi. Per questo motivo Alessio Campoli ha rivelato a Raffaella Mennoia di essersi sentito preso in giro dalla tronista. Angela Nasti però giura di aver conosciuto Bonifazi dopo aver chiuso con il suo ex corteggiatore: “Ci siamo conosciuti da poco, io sono innamorata folle, ho perso proprio la testa”.