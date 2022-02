Uomini e Donne news, Angela Artosin con il cancro: “Lotto da sola, è dura”

Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, lotta di nuovo contro il cancro. A parlarne è proprio lei attraverso il suo account di Instagram, dove ultimamente è stata abbastanza assente. È stata, indubbiamente, uno dei volti che ha colpito di più l’attenzione nel programma di Maria De Filippi. Chi segue da sempre la trasmissione la ricorderanno a fianco di Serena Enardu, che a differenza sua ha continuato a stare sotto i riflettori. Dopo l’esperienza del dating show di Canale 5, Angela ha invece vissuto lontano dalle telecamere e dai gossip.

All’epoca lei e la Enardu si contendevano Giovanni Conversano. Quest’ultimo preferì poi proseguire il percorso alla corte di Serena. La Artosin decise, in seguito, di lasciare il programma per frequentare Simone, conosciuto lontano dalle luci dei riflettori. Tale frequentazione le ha portato la gioia più grande della sua vita, ovvero i due figli Ismi e Sante.

Dopo aver affrontato, durante la prima gravidanza, una forma rarissima di carcinoma, ora si ritrova nuovamente a combattere contro il male per la terza volta. Con un post e varie Stories su Instagram, Angela Artison fa sapere che il tumore è tornato a bussare alla sua porta. “La mia unica ragione di vita me la state dando voi.. vi amo”, scrive inizialmente l’ex tronista di UeD sotto una foto che ritrae i suoi due figli.

Prosegue il suo post, facendo presente che molte sue fan la stanno cercando in questi giorni, di fronte alla sua assenza. Pertanto, le ringrazia di cuore. Ed ecco che rivela la sua drammatica situazione. Di recente anche un altro ex volto del programma di Maria De Filippi ha rivelato che sta lottando contro il male, un’altra volta, ovvero Luisa Monti. Oggi la Artison scrive:

“Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova”

Un messaggio molto triste quello che pubblica l’ex tronista. Quel “da sola” fa intendere che al momento al suo fianco non c’è nessuno. E per i suoi figli, il suo unico sostegno, oggi ha intenzione di lottare con tutte le sue forze. Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai leggere e in tanti ora pregano affinché Angela possa superare il male.

“Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfighe. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura”

L’ex tronista svela ulteriori dettagli e ammette di non avere le forze per rispondere a tutti coloro che le stanno scrivendo. Tra chi le sta dando sostegno c’è Jack Vanore, che non appena ha saputo la notizia le ha subito scritto in privato.

Angela Artosin oggi: cosa fa dopo Uomini e Donne

Era il 2007 quando approdò nel famoso studio del programma di Maria De Filippi. Lei e Serena Enardu rappresentavano ‘la bionda e la mora’. Ma come già detto, mentre l’ex tronista sarda proseguì fino alla fine il suo percorso, Angela si ritirò prima. Sono trascorsi circa 15 anni e oggi la Artosin è una donna riservata, che comunque cerca di tenere sempre informati i suoi fan attraverso i social.

Pare si sia sposata con Simone, padre dei suoi figli e uomo che la portò a lasciare lo show prima del previsto. Ha messo su famiglia, ma sembra che a oggi sia single, almeno da ciò che si percepisce dalle sue parole.