Uomini e Donne, finite le riprese in villa: le prime parole di Andrea Zelletta ad una settimana della scelta

Tra sette giorni esatti, ovvero lunedì 27 maggio 2019, negli studi Elios di Uomini e Donne verrà registrata la scelta di Andrea Zelletta. Chi sceglierà il tronista pugliese tra Klaudia e Natalia? Ebbene, dovremmo aspettare ancora un po’ per scoprirlo. Oggi, però, sappiamo con certezza che le riprese in villa sono terminate. Zelletta e le sue corteggiatrici hanno trascorso del tempo insieme prima della scelta ma, adesso, lui è tornato a casa. A darci questa notizia è stata Raffaella Mennoia sui suoi social. L’autrice di Uomini e Donne ha condiviso sul suo Instagram stories un video dove, in esclusiva prima della scelta, è Andrea Zelletta in persona a parlare.

I giorni passati in villa con Natalia e Klaudia, ad oggi, sembrerebbero non aver aiutato molto Andrea Zelletta. Il tronista, difatti, a pochi giorni dalla scelta ha confessato di essere ancora tanto confuso. “Sto un po’ in ansia, sinceramente non me lo aspettavo, però mi sto sciogliendo un po’ di dubbi in questi giorni… ce la farò”, ha dichiarato Andrea nel video condiviso da Raffaella Mennoia. Le sue parole poco ci suggeriscono circa una sua eventuale preferenza perché, come avete potuto leggere, lo stesso ha chiaramente detto di avere tuttora dei dubbi al riguardo.

Andrea Zelletta vicino alla scelta, a Uomini e Donne magazine confessa: “Sogno di diventare padre”

Al Trono Classico Andrea Zelletta è arrivato con un obiettivo preciso: innamorarsi. Il suo più grande sogno, come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, è infatti quello di mettere presto su famiglia. “Sogno di diventare padre – aveva detto – Mia madre e mio padre sono diventati genitori giovani e anche a me piacerebbe diventarlo presto”. Le sue intenzioni, quindi, sembrano essere più che serie.