Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più in love. La coppia sbocciata a Uomini e Donne, dopo aver escluso un suo coinvolgimento a Temptation Island (infatti non fanno parte del cast dell’edizione 2020), si è diretta a Capri, dove sta trascorrendo una vacanza romantica tra gite in barca e bagni rinfrescanti nelle acque cristalline campane. La relazione, in un discorso più ampio relativo al programma di Maria De Filippi, prova anche in modo diretto che lo show di Canale 5 è un’esperienza a tutti gli effetti seria e non montata a tavolino. La riflessione è d’obbligo visto che nell’ultimo periodo la produzione della trasmissione Mediaset è finita a più riprese al centro delle polemiche sollevate dai fan. Nella fattispecie tanti telespettatori, vedendo alcune storie naufragare alla velocità della luce dopo la scelta in studio, hanno biasimato apertamente le scelte della redazione, urlando alla farsa. E invece…

Uomini e Donne News, il programma può migliorare nelle scelte ma non può essere etichettato come ‘farsa’

La storia di Natalia e Andrea è solo una delle ultime di quelle che sono durate nel tempo dopo Uomini e Donne. Tra le più celebri ci sono anche quelle di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Giulia De Lellis e Andrea Damante (tra alti e bassi), Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini (anche loro tra alti e bassi) e altre ancora. Insomma, pare proprio che la trasmissione non confezioni solo love story di cartone da un’estate e via. Dall’altra parte è pur vero che a volte si è avuta la sensazione che alcuni tronisti/e e corteggiatori/trici si siano impegnati solo a favore delle telecamere e che magari certe scelte autoriali potevano essere fatte con più acume. Ma dopotutto sbagliare è umano. Ciò non toglie che il programma è in grado, in svariati casi, di unire seriamente le persone. Dunque parlare di farsa, come alcuni hanno fatto negli ultimi mesi, sembra alquanto fuorviante.

Uomini e Donne News: Zelletta e Natalia Paragoni, lo scherzo de Le Iene che ha fatto discutere

Pochi mesi fa Natalia è finita tra le grinfie de Le Iene che, in combutta con Zelletta, hanno fatto credere all’ex corteggiatrice di essere stata tradita. La sua reazione è stata a tratti violenta e molto rabbiosa tanto che in molti l’hanno criticata per la foga espressa. La polemica è divampata per alcuni giorni, salvo poi spegnersi e lasciare spazio alla serenità di coppia. Dopotutto era solo uno scherzo!