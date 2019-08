Uomini e Donne news, Andrea e Teresa: “Messaggio può cambiare la giornata”

Teresa e Andrea news, un messaggio speciale per la coppia di U&D

Andrea Dal Corso e Teresa Langella continuano a coltivare il loro amore. Sono distanti, al momento, ma quello che provano l’uno per l’altra continua a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. Zero dubbi, per Andrea di Uomini e Donne: adesso sa per certo che Teresa è la ragazza giusta per lui, colei che riesce a renderlo spensierato con poco, con un sorriso. Andrea ha imparato a conoscere Teresa e ora la ama davvero, senza riserve. Il ragazzo ha preso decisioni difficili che gli hanno permesso di focalizzarsi meglio su sé stesso e su quello che è veramente. E gli va dato merito di ciò.

Complimenti ad Andrea Dal Corso da parte di una fan

Ci sono state, poco tempo fa, delle confessioni inaspettate di Teresa e Andrea, e adesso il ragazzo ha ricevuto un bellissimo messaggio da parte di una fan che stravede per lui e che ha tratto beneficio dalle sue parole: “Seguendoti ho sempre apprezzato la tua singolare compostezza unitamente a intelligenza e prestanza fisica. […] Hai scavalcato muri, maldicenze, superato limiti, insegnando inconsapevolmente a spingerci oltre, hai ispirato alla motivazione e al cambiamento. […] Sei un ragazzo colto e soprattutto onesto. Hai accettato sconfitte e non ti sei arreso. Questo è un influencer!”.

Uomini e Donne news, la felicità di Andrea Dal Corso

La sostenitrice di Andrea e Teresa di Uomini e Donne ha infine chiesto che venga mantenuta una promessa: “Andrea, tu e Terry siete tutto quello che gli influencer dovrebbero essere. Prometti che sarete sempre questo, amici miei cari. Grazie per la vostra umiltà ed estrema generosità. Io vi darò sempre sostegno, forza e incoraggiamento”. Delle parole, queste, che hanno riempito di gioia l’ex corteggiatore di U&D: “Talvolta un messaggio può cambiarti la giornata, talvolta può fare tanto di più. Circondiamoci di persone positive, solari, buone”.