Uomini e Donne News Andrea e Arianna: “Così intimo, solo noi sappiamo”

Uomini e Donne Gossip, Andrea e Arianna senza freni. Cerioli: “Difficile raccontare… così intimo”. Cirrincione risponde e accende i fan, l’ex tronista corre ai ripari

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non smettono di stupire. La coppia sbocciata poco più di un mese fa nel salotto di Uomini e Donne sembra letteralmente essere stata colpita e affondata dalle frecce di Cupido. Addirittura già si parla di convivenza, come lo stesso ex tronista bolognese ha affermato. Per quella comunque c’è tempo. L’importante è che i due, oggi, continuino a viversi e a macinare sentimenti. E pare che in tal senso non ci sia alcun problema all’orizzonte. A testimoniare ciò, le ultime parole di Cerioli espresse su Instagram, dove si è lasciato andare a una dedica al cardiopalma nei confronti dell’amata che non ha tardato a replicare. La sua risposta ‘pepata’ ha acceso i fan e Andrea è corso ai ripari, prontamente e simpaticamente.

Sullo sfondo un tramonto romantico, in primo piano Andrea e Arianna che si sfiorano le labbra, stregati dall’amore. Questo lo scatto pubblicato dall’ex tronista su Instagram, il quale ha scritto poi una dedica da mozzare il fiato: “È difficile raccontare qualcosa di così intimo. La chimica è inspiegabile”. Il post ha fatto breccia tra i fan che hanno piazzato oltre 215 mila like e centinaia di commenti entusiasti. Anche la Cirrincione ha commentato, scrivendo un divertente “Solo noi sappiamo”. A quel punto Andrea è corso ai ripari, prevenendo le dietrologie ‘pepate’ sulle parole della fidanzata. “Se sei scema“, ha sussurrato simpaticamente, con tanto di emoticon ridenti, segno del bel clima instauratosi nella coppia.

Uomini e Donne Gossip, Andrea e Arianna: festeggiato il primo mese d’amore insieme

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione pochi giorni fa hanno tagliato il loro primo traguardo d’amore. Nella fattispecie la coppia del Trono Classico di Uomini e Donne ha festeggiato il primo mese ufficialmente passato insieme: 12/01/2019 – 12/02/2019. La data è prontamente stata ricordata dall’ex tronista bolognese che ha pubblicato tra le sue Instagram Stories un bel cuore, la data speciale e una didascalia molto immediata: “E il primo mese è andato”. Insomma, i piccioncini sono sempre più affiatati, nonostante continui a esserci una certa dose di scetticismo da parte di alcuni fan a proposito della loro relazione.