Uomini e Donne news, Andrea Dal Corso torna: offese per il corteggiatore

Uomini e Donne news: Andrea Dal Corso torna in studio, ma non tutti sono felici della sua scelta

Andrea Dal Corso torna a Uomini e Donne e riceve diverse offese sui social. Nel corso della scorsa puntata abbiamo visto Teresa Langella decidere di eliminarlo. La tronista napoletana è convinta che il corteggiatore non sia la persona giusta per condividere le sue giornate. Non solo, Teresa non riesce a fidarsi completamente di Andrew, poiché nota degli atteggiamenti che la infastidiscono non poco. In particolare, la tronista ha sempre accusato Andrea di essere troppo interessato al pubblico e a ottenere successo sui social. Dal Corso, dall’altra parte, si è sempre difeso affermando che per lui si tratta solo di lavoro. Le giustificazioni del corteggiatore non sono bastate alla tronista, tanto che ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza. Nonostante questa importante decisione, Andrea non riesce a mettersi da parte. Durante la settimana, manda ben quattro mazzi di rose alla Langella, sorprendendola. Infatti, i fiori arrivano a casa di Teresa senza telecamere. Dal Corso torna così in studio e la tronista accetta di continuare la loro conoscenza.

Antonio non apprezza per nulla il ritorno del rivale e lo fa subito notare. Andrea risponde poi a tono al collega: “Preferisco vivere di rimorsi, che di rimpianti”. Nel frattempo, sui social il pubblico si scatena contro l’ex tentatore di Temptation Island. I telespettatori se la prendono duramente con Andrew per essere tornato in studio, dopo essere stato eliminato dalla stessa tronista. Secondo il pubblico, Dal Corso preferirebbe mettere la sua dignità sotto i piedi per continuare a stare sotto i riflettori. Sono tanti coloro che non credono che in Andrea ci sia un reale interesse. Dopo l’eliminazione, l’ex tentatore avrebbe dovuto comprendere come stanno realmente le cose e decidere di restare a casa. Invece, Dal Corso sceglie di continuare il percorso.

News Uomini e Donne: i commenti del pubblico per il ritorno di Andrew

“Prima vieni eliminato e poi mandi a Teresa quattro mazzi di fiori, Andrè ma tutto apposto?” e ancora “Quando distribuivano la dignità Andrea era al luna park”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti negativi nei confronti del corteggiatore. Per molti telespettatori, Dal Corso è addirittura una persona troppo pesante e insistente. Anche Tina Cipollari, che l’ha sempre sostenuto, sperava di non rivederlo tornare per Teresa. Intanto, sembra proprio che la scelta della Langella sia vicina!