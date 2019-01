Uomini e Donne, Teresa sta per scegliere: le parole di Maria e indizi

Uomini e Donne, Teresa tra Andrea e Antonio: la scelta è arrivata, parla Maria

In questi ultimissimi mesi il pubblico di Uomini e Donne ha avuto modo di conoscere a pieno Teresa Langella. L’ex tentatrice e attuale tronista è ormai pronta alla scelta, o quasi. La giovanissima napoletana ha portato fino alla fine del suo percorso solo due ragazzi, Andrea e Antonio. Il primo è molto amato dai fan della trasmissione, anche e soprattutto per ciò che ha mostrato di sé durante l’ultima edizione di Temptation Island andata in onda. L’altra si è fatto conoscere nella sua timidezza, dolcezza e genuinità. Ora sta alla giovane donna scegliere con chi uscire dallo studio del Trono Classico. Nel corso dell’ultima registrazione, Maria De Filippi ha annunciato che la Langella e Luigi sono quelli più vicini alla scelta finale.

Teresa si è lasciata finalmente andare e sta cercando di pensare un po’ più a sé stessa, piuttosto che alle possibili reazioni dei suoi corteggiatori. Non a caso, nell’ultima registrazione è andata in onda un’esterna mozzafiato con Andrea. Il bel Dal Corso ha raccontato u po’ di più del suo passato e poi ha baciato passionalmente la ragazza. Inutile dire che di fronte a tale gesto, Antonio è rimasto male ed è uscito dallo studio. In ogni caso, la donna non ha ancora le idee ben chiare sulla persona che vorrebbe viversi al di fuori della trasmissione di Canale 5.

Teresa pronta a lasciare Uomini e Donne: Andrea o Antonio, chi è la scelta?

Per diversi motivi, Teresa si sente vicina per alcuni lati ad Andrea e per altri ad Antonio. In ogni caso, la tronista di Uomini e Donne pare sia proprio arrivata agli sgoccioli e ad annunciarlo è stata proprio la De Filippi. Si lascerà trasportare dalle emozioni provate durante il bacio dato a Dal Corso o vorrà provare a vivere una storia d’amore con una persona un po’ più vicina al suo stile di vita come lo è Moriconi?! Vedremo!