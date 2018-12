Uomini e Donne news, Andrea Dal Corso deluso da Teresa? Lo sfogo sui social

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso si sfoga sui social: la frecciatina che sembra rivolta a Teresa Langella

Il percorso di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne ha recentemente subito una battuta d’arresto. Il suo interesse nei confronti di Teresa Langella è stato messo in discussione da quest’ultima. Il confronto tra la tronista e Andrew è difatti sfociato in un’accesa discussione nell’ultima puntata e, alla fine, lui e gli altri corteggiatori (tranne l’ex velino Pierpaolo Pretelli) sono stati tutti eliminati. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Classico, tuttavia, l’ex tentatore Andrea Dal Corso da Teresa pare sia tornato. I due, però, hanno nuovamente litigato in studio e, ancora una volta, non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Cosa sia successo dopo e se Teresa abbia deciso o meno di portare Andrea in esterna per chiarire non lo sappiamo.

Quello che possiamo dirvi, tuttavia, è che l’ex protagonista di Temptation Island sembra essere oggi molto deluso e amareggiato. Qualche minuto fa, sul suo Instagram stories, Andrew ha condiviso un messaggio che tanto pare dire sul suo percorso a Uomini e Donne. Proprio mentre sui social sono iniziate a circolare le immagini della Langella in esterna con un corteggiatore (uno nuovo), Andrea Dal Corso sul suo profilo scriveva: “Non illudetevi siete tutti perfettamente sostituibili per quanto vi sentiate unici. Triste verità ma, una volta capita, si inizia ad essere seriamente felici”. Che sia questa una frecciatina a Teresa? Andrea è forse arrabbiato perché, dopo tutto quello che è successo, la Langella ha deciso di non portarlo in esterna?

In una delle ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne Teresa Langella, in preda ad una crisi nervosa, ha molto criticato i suoi corteggiatori. La delusione della tronista è stata così grande da spingere la stessa a prendere una decisione drastica: eliminare i vecchi corteggiatori e chiedere a Maria De Filippi di farne arrivare altri.