Uomini e Donne news, Andrea Cerioli: “Vorrei tornare piccolo”, lo sfogo

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al top dopo Uomini e Donne

Andrea Cerioli vive felice la sua storia d’amore con Arianna Cirrincione, e qualsiasi voce di corridoio su una loro presunta crisi ha dovuto fare ben presto i conti con la realtà: i due ex di Uomini e Donne, il primo anche tentatore a Temptation Island e concorrente del Grande Fratello, si amano alla follia e i continui post pubblicati su Instagram, tra feed e stories, ne sono una chiara dimostrazione. Nonostante questo Andrea è da sempre un tipo nostalgico, quindi post come quello di cui vi parliamo oggi non dovrebbero sorprendere, sebbene ci facciano parecchio riflettere.

Il post nostalgico di Andrea Cerioli: “Vorrei tornare come quando ero piccolo”

In effetti Andrea ha pubblicato una riflessione che non riguarda la Cirrincione ma che ha a che fare probabilmente con il suo passato; ricordiamo a tutti che l’ex tronista ha perso la mamma non molto tempo fa e che quindi la nostalgia che emerge da ciò che ha condiviso su Instagram potrebbe dipendere proprio dalla sua vita privata: “Vorrei tornare un po’ – ecco le parole di Cerioli – come quando ero piccolo che l’unico problema che avevo erano le 2 ore obbligatorie di compiti a casa che mia mamma mi costringeva a fare al mare sotto l’ombrellone”. Un post che avrebbero condiviso un po’ tutti, e che trova senz’altro d’accordo la maggior parte dei follower, ma che acquista un senso leggermente diverso se si pensa che la mamma di Andrea è venuta a mancare qualche tempo fa.

Il futuro televisivo di Andrea Cerioli

Cerioli comunque continua a vivere la vita con il bellissimo sorriso donatogli da Madre Natura, e gli auguriamo di affrontarla sempre così, anche se, diciamocelo, talvolta è bello lasciarsi cullare dalla nostalgia e in momenti come quelli il sorriso non può che lasciare spazio ad altri sentimenti ed emozioni. Cosa farà Andrea dopo aver partecipato a così tante trasmissioni televisive? Non chiedetecelo; al momento la vita da Web influencer dovrebbe bastargli ma a noi non dispiacerebbe vederlo in qualche altro bel reality show: o al nuovo Grande Fratello o, perché no, anche in qualche futuro show targato Rai come La Talpa. Restate con noi perché vi terremo aggiornati!