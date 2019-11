Uomini e Donne news, Alessandro Zarino: “Per me è importante”, le parole

View this post on Instagram

“Ciao ragazzi sono finalmente tornato sui social e ci tenevo a ringraziarvi tutti per il sostegno e il supporto che mi avete dato in questi mesi… è importante per me sapere che sono stato apprezzato da molti di voi per il mio modo di essere… Ci tenevo a ringraziare tutti per il sostegno, il supporto e l’affetto che mi avete dimostrato. Pur non conoscendoci vi ho sentiti vicino..ed e stata una delle sensazioni più belle mai provate fino ad ora .! Il mio percorso è stato breve ma intenso, ricco di alti e bassi, forse più bassi che alti, ed è finito lasciandomi l’amaro in bocca! Nonostante fossi una persona poco loquace ed introversa, cercando di dare valore ad ogni piccolo gesto e parola, ho cercato di dimostrare con i fatti ciò che gli altri probabilmente hanno solo fatto a parole. Sono sempre stato sincero, con me stesso sopratutto. Ma a volte la sincerità, l’onestà e l’educazione non premiano…ma questo sono io, libero di scegliere e a volte di sbagliare. Grazie ancora a tutti…Alessandro 🧸💙 Ph @andreacannavale_