Uomini e Donne, Alessandro Zarino torna sui social: la promessa

Alessandro Zarino emigra ad Amici (farà l’insegnante di crossfit), mentre la sua scelta Veronica Burchielli sale sul Trono dopo aver rifiutato la sua proposta. Verrebbe proprio da dire che le dinamiche di Uomini e Donne sono infinite e a volte imperscrutabili. Nel frattempo, da poche ore, Zarino è tornato sui social. E lo ha fatto con una promessa ai suoi fan: a breve risponderà a tutto. E ne avrà di cose da dire visto che il suo percorso a UeD, soprattutto nell’ultima parte, è stato assai movimentato e pieno di scelte che, secondo molti, hanno bisogno di ulteriori chiarimenti.

“Ho appena riaperto i social… Prometto che ora, appena finisco di sistemare alcune cose per la mamma, vi dedicherò tempo per parlare di tante cose”. Questo il primo messaggio social di Zarino dopo l’avventura sul Trono. E di cose di cui parlare ce ne sono a bizzeffe. Nelle prossime ore, quindi, se Alessandro sarà di parola (e non ne dubitiamo), dirà la sua sull’accidentato percorso negli studi di Uomini e Donne di cui è stato protagonista. Percorso che, come gli affezionati telespettatori di Maria De Filippi sanno, è culminato con la scelta di Veronica, la quale, però, ha declinato l’invito, venendo piazzata sul trono dal programma. La questione ha fatto imbizzarrire non poco una parte del pubblico che è tornata a ringhiare contro lo show, sulla scia delle polemiche estive.

Uomini e Donne, Zarino: la scelta e le polemiche. E ora che succede?

Ricordiamo che poco prima di scegliere Veronica, Zarino aveva chiesto alla redazione di conoscere altre ragazze. Una decisione che, durante l’annuncio della proposta alla Burchielli, è stata presa con sospetto da Maria De Filippi. La storia poi è nota: l’ex corteggiatrice ha rifiutato Alessandro, sedendosi sul Trono tra mille polemiche che tutt’ora tengono banco attorno allo show pomeridiano di Canale 5. A breve Zarino darà la sua versione dei fatti: chissà se farà placare il baccano su UeD oppure se getterà ulteriore benzina sul fuoco.