News Uomini e Donne: Aldo e Alessia desiderano altri figli? La Cammarota risponde e racconta nuovi dettagli

Aldo e Alessia sono e resteranno per sempre una delle coppie più belle nate nello studio di Uomini e Donne. I due hanno fatto sognare milioni di telespettatori italiani, finendo per ricevere innumerevoli consensi da parte del pubblico del Trono Classico. Ad oggi, l’ex tronista e la sua scelta sono una famiglia a tutti gli effetti. È a persone come loro che i fan della trasmissione di Maria De Filippi si affezionano così tanto da continuare a seguirli anche anni dopo la loro partecipazione al programma. Dopo il matrimonio, la Cammarota e Palmeri hanno avuto il loro primo bambino, Niccolò. Successivamente, i due hanno vissuto un momento di crisi che li aveva allontanati per diverso tempo, fino ad arrivare oggi ad essere innamoratissimi insieme ai loro due bambini. Dopo essere tornati insieme, la coppia ha avuto un secondo bambino, Leonardo. Oggi, i followers dei diretti interessati si stanno chiedendo se abbiano intenzione di avere altri figli.

Alessia Cammarota ha invitato i suoi followers di Instagram a porgerle tutte le domande che volevano. Un quesito in particolare ha catturato la nostra attenzione. L’ex corteggiatrice del Trono Classico ha rivelato di non avere alcuna intenzione di avere altri figli. Ad oggi, la giovane donna e Aldo sono felici della famiglia costruita insieme e non sembrano avere il desiderio di accogliere in casa un altro bebè. In ogni caso, mai dire mai. Al momento, Palmeri e sua moglie sono genitori di due bellissimi maschietti e per questo potrebbe arrivare, in futuro, il desiderio di una femminuccia. Nonostante ciò, la diretta interessata pare essere convinta di non volere assolutamente un terzo figlio.

Uomini e Donne, Aldo e Alessia innamoratissimi: le parole di Cammarota per suo marito Palmeri

Nonostante la crisi e la separazione, Aldo e Alessia oggi sono innamoratissimi, proprio come lo erano ai tempi di Uomini e Donne. Su Instagram, la Cammarota ha raccontato di avere con suo marito delle liti come tantissime altre coppie, ma allo stesso tempo gli riconosce di essere un bravissimo papà. Quando le è stato chiesto di dare un voto a suo marito come padre, l’ex corteggiatrice non ha esitato un secondo per dire: “Dieci e lode.”