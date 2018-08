Aldo e Alessia: ecco cosa fanno per tenere viva la passione dopo due figli

Aldo e Alessia di Uomini e Donne: innamorati e passionali nonostante i due figli piccoli

A quattro anni dalla scelta a Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono più uniti e innamorati che mai. Neppure la nascita dei due figli Niccolò e Leonardo ha fermato il trasporto che c’è tra Aldo e Alessia, che è più vivo che mai. Ma come fanno l’ex tronista e l’ex corteggiatrice a tenere acceso il fuoco della passione con la frenetica quotidianità fatta di lavoro e famiglia? Semplice, i due si ritagliano sempre dei momenti di coppia appena possono. Come rivelato a Uomini e Donne Magazine, Alessia e Aldo sono genitori premurosi e attenti, ma non vogliono assolutamente mettere da parte il loro amore, la loro storia. E così, appena possono, scappano via per una breve fuga romantica, una di quelle che servono a ritrovarsi e a non perdere l’ardore dei primi tempi.

“Quando possiamo facciamo una piccola fuga romantica di qualche ora, per stare del tempo da soli. Torniamo nel nostro posto del cuore, al Castello Camemi di Vizzini (situato in provincia di Catania), dove ci siam sposati, e ci concediamo una cena e una notte solo per noi due“, ha raccontato Alessia Cammarota (che di recente si è rifatta il seno) alla rivista del programma di Maria De Filippi. L’ultima fuga romantica risale alla scorsa settimana ed è servita a sugellare ancora di più l’amore tra Aldo e Alessia che, qualche anno fa, ha subito una battuta d’arresto.

Uomini e Donne, Aldo e Alessia: mai mettere da parte la passione

“Ci piace vivere alla giornata: ogni momento è buono per stupirsi e stupirci. Essere genitori di due splendi bambini non ha mai cambiato le cose”, ha aggiunto Aldo Palmeri, felice più che mai della scelta compiuta a Uomini e Donne.