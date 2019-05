Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è felice con Federico Piccinato

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Federico Piccinato e Sonia Lorenzini la quale, dopo aver scelto Emanuele Mauti durante il trono di Uomini e donne, ha ritrovato la serenità tra le braccia del suo ex corteggiatore. In una lunga intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Sonia ha ammesso di vivere un periodo molto positivo sia per quanto riguarda il lato sentimentale che quello lavorativo. L’ex tronista però ha voluto specificare come non sia stato facile uscire allo scoperto dopo la fine della relazione con Emanuele Mauti, con il quale aveva iniziato anche una convivenza. La paura di Sonia era soprattutto quella di poter ricevere critiche e di non venire compresa dai suoi fan, per questo motivo, ha spiegato, prima di rendere ufficiale la storia con Federico, ha voluto esserne sicura.

Sonia Lorenzini: “Ho trovato in Federico un uomo sincero”

Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, la Lorenzini ha voluto raccontare come è scattato di nuovo il colpo di fulmine con Federico dopo la fine della storia con Emanuele. “Dopo la fine della mia ultima storia, ho fatto le valigie e sono andata via dalla casa in cui vivevo con Emanuele, a Latina. Sono tornata a casa mia, nella mia città, e ho iniziato a uscire con alcune ragazze di Verona. Essendo Federico originario di lì, più di una volta ci è capitato di incontrarci, di scambiare due chiacchiere. Probabilmente la curiosità da parte di entrambi di conoscersi non era svanita e abbiamo iniziato a frequentarci“. Ma Sonia ha voluto specificare che la scelta di andarci cauti è stata dovuta alla paura di ricevere “sterili polemiche” da parte dei fan.

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato in pericolo in Indonesia

La Lorenzini durante l’intervista ha poi parlato anche della paura che hanno provato quando si sono ritrovati coinvolti nel terremoto in Indonesia. “Era la nostra prima vacanza e non credo la scorderemo facilmente. Eravamo vicini all’epicentro del sisma e ci siamo ritrovati in piena notte a correre scalzi per raggiungere la montagna e metterci al riparo, convinti che stesse per sopraggiungere uno tsunami. Dopo sei ore l’allarme è rientrato“. Un momento di vera paura in cui Federico le è stato accanto, facendola sentire protetta.