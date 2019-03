Trono Classico, Sonia Lorenzini sogna le nozze: la risposta del fidanzato

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini sogna il matrimonio: la risposta del fidanzato Federico Piccinato

Procede a gonfie vele la storia tra Federico Piccinato e Sonia Lorenzini la quale, dopo Emanuele Mauti, ha ritrovato l’amore tra le braccia un altro suo ex corteggiatore. Le cose tra l’ex tronista e il suo nuovo fidanzato vanno talmente bene che, oggi, la stessa non ha nascosto di aver pensato e fantasticato sulle nozze con lui nelle ultime ore. Sonia, presente ad una sfilata di moda dove gli abiti da sposa sono stati i protagonisti della passerella, ha ammesso di aver provato una strana sensazione nel vedere le modelle indossare quei capi. A chi sui social le ha chiesto se la cosa non l’avesse portata a immaginare il suo matrimonio con Federico Piccinato, allora, il volto noto di Uomini e Donne ha subito risposto: “Mi sposo? Ma magari!”. La stessa, poi, onde evitare equivoci, ha specificato: “È presto al momento, però, chissà un giorno, abbastanza lontano”. La reazione di Federico? È stata sempre la Lorenzini a mostrarla ai suoi follower.

Sonia Lorenzini, su Instagram stories, ha caricato una conversazione avvenuta tra lei e il suo fidanzato (privatamente) su whatsapp. Piccinato, dopo averle chiesto come stesse procedendo l’evento a cui era stata invitata, si è visto scrivere da Sonia: “Voglio sposarmiiii” (con tanto di risata a seguire). La risposta dell’ax corteggiatore? A dir poco esilarante. Ironicamente, come si vede dallo screenshot pubblicato da Sonia, il ragazzo ha scritto: “Federico ha abbandonato il gruppo”. Certo, dopo un anno, è ancora presto per parlare di nozze ma a dire la verità, guardandoli insieme, a noi i presupposti per una relazione duratura e stabile nel tempo sembrano esserci tutti.

Uomini e Donne, Emanuele volta pagina dopo Sonia Lorenzini: il gossip sulla nuova fidanzata

Dopo la fine della storia con Sonia Lorenzini, anche Emanuele Mauri sembrerebbe aver trovato l’amore. L’ex corteggiatore, di fatto, non ha annunciato pubblicamente di essere fidanzato. Su Instagram (come vi abbiamo raccontato qui) ha però lasciato diversi segnali che, alla fine, hanno portato tutti alla stessa conclusione.