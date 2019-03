Uomini e Donne: Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? Il gossip

Uomini e Donne, Emanuele Mauti si è fidanzato? Un messaggio e una foto insospettiscono i fan: il gossip

Emanuele Mauti, dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la fine della storia con Sonia Lorenzini (conosciuta all’interno della trasmissione), potrebbe aver ritrovato l’amore. Usiamo il condizionale perché, di fatto, non abbiamo avuto conferme ufficiali della cosa. Diversi indizi, tuttavia, sembrerebbero confermare il gossip. Cosa è successo? In queste ore, l’ex corteggiatore del Trono Classico, ha pubblicato uno strano messaggio sul suo Instagram stories. “La vera felicità non ha bisogno di essere mostrata” ha scritto l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini sui social. Una frase che, ad onor del vero, potrebbe voler dire tutto e niente. A far crescere il sospetto dei fan, sempre attenti e attivi sul web, è bastata però una foto, caricata da Emanuele subito dopo la dedica appena citata. L’immagine in questione è un selfie di lui insieme ad una ragazza, entrambi indossano una maschera, quindi è difficile riuscite a riconoscere il volto di lei.

Ad una prima occhiata, comunque, la ragazza che sta con Emenuele non sembra una persona nota o vicina al mondo dello spettacolo. Forse in questo modo Mauti ha voluto ufficializzare la sua nuova storia? Questo gesto è stato considerato da alcuni una sorta di annuncio, un modo per far sapere di aver trovato l’amore ma di non essere interessato a dare tutto in pasto ai social. Come se l’ex corteggiatore volesse mantenere il riservo su questa relazione e tutelare il più possibile la sua vita privata. Queste, sia chiaro, sono tutte supposizioni. Le persone che seguono Emanuele da quando lo hanno conosciuto a Uomini e Donne sembrano non avere dubbi ma noi, ad oggi, rimaniamo in attesa della conferma ufficiale.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini felice e innamorata: dopo Emanuele l’ex tronista trova l’amore tra le braccia di Federico

Sonia Lorenzini, dopo Emanuele Mauti, ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Federico Piccinato (anche lui suo ex corteggiatore a Uomini e Donne). La loro storia procede a gonfie vele, e i continui messaggi d’amore e le dediche sui social non fanno altro che confermarlo.