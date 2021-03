Uomini e Donne, Natalia Paragoni ha scritto un libro: titolo e dettagli

L’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Zelletta condivide con i fan il suo nuovo progetto, con cui tenta di far uscire fuori un lato di sé inedito: non mancano le prime critiche

Alla lista dell’ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno scritto un libro si aggiunge Natalia Paragoni. Ebbene sì, anche la fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso di pubblicare un progetto tutto suo, sorprendendo tutti. In questi mesi l’ex corteggiatrice ha preferito mantenere il silenzio, facendo così una grande sorpresa ai fan. L’annuncio sull’uscita del suo libro arriva direttamente da lei, che utilizza ovviamente il suo ufficiale profilo di Instagram. Immediato il commento di Zelletta, che sostiene e appoggia la fidanzata in questo nuovo progetto. Ma qual è il titolo del libro della Paragoni? Dai momenti dedicati alla scrittura è nato La vita secondo Naty. Il volume arriverà nelle librerie dal prossimo 6 aprile e, al momento, è disponibile in preorder su tutti gli store online.

Quando ha iniziato a scrivere il suo primo libro, Natalia è tornata indietro nel tempo per ritrovare se stessa. Ha deciso per un attimo di mettere da parte gli eventi mondani e i look ricercati, tuffandosi nei suoi ricordi. Così, attraverso le pagine del libro, l’ex corteggiatrice rivive gli anni spensierati della sua infanzia, ma anche quelli difficili della sua adolescenza. In questo modo, Natalia ha l’opportunità di: “rivelare una parte inedita di me”. In effetti, il suo scopo è quello di far vedere al pubblico il lato di sé che non riesce a mostrare sui social.

“Eccomi qui, quindi, senza trucco e senza filtro: eccomi, con le mie passioni e le mie fragilità, con le mie paure e i miei sogni”

In tutto sono ventitré i capitoli che compongono il libro e che corrispondono alla sua età. Scrivendo nero su bianco ciò che non sarebbe riuscita a condividere sui social, la Paragoni dà consigli “sulla vita, l’amore e il make-up”. Tutto quello che ha imparato fino a ora l’ha resa la donna che è oggi e ora è arrivato per lei il momento di condividerlo con il suo pubblico. Sotto l’annuncio condiviso in queste ore da Natalia, appaiono i primi commenti.

Non mancano i messaggi da parte dei fan, che si dichiarano orgogliosi del suo nuovo progetto. C’è chi non vede l’ora di scoprire il contenuto de La vita secondo Naty, ma c’è anche chi non esprime un pensiero positivo. Come si sa, sui social ognuno è libero di condividere il proprio pensiero e spesso non mancano le critiche. “Gli scrittori della nuova epoca: gli influencer”, si legge tra i vari commenti.

Non solo, qualche utente fa notare l’età di Natalia, sottolineando che non ha ancora affrontato chissà quante esperienze nella sua vita. Di fronte a queste critiche, la Paragoni risponde con tranquillità. Innanzitutto invita a non giudicare mai un libro dalla copertina e poi fa notare che “raccontare le proprie esperienze non vuol dire essere scrittori”.

Nonostante le critiche, Natalia prosegue felice per la sua strada, con l’importante sostegno del suo Zelletta, reduce dall’esperienza del GF Vip 5. Proprio oggi, si è parlato dell’ex gieffino, in merito ad alcune sue frecciatine a qualche suo ex coinquilino.