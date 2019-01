Uomini e Donne anticipazioni, Natalia Paragoni (la corteggiatrice di Ivan Gonzalez) spiazza tutti: avvistata in esterna col nuovo tronista Andrea

Dicono che “Chi la fa, l’aspetti” e questo detto, oggi, non potrebbe essere migliore per descrivere gli ultimi sviluppi del trono di Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo, che nelle ultime registrazioni aveva invitato in esterna Claudia Dionigi (la corteggiatrice di Lorenzo Riccardi) adesso ha dovuto fare i conti con lo stesso trattamento. Natalia Paragoni, che si era dichiarata per lui, ha accettato di uscire con un altro ragazzo. Si tratta di Andrea, il nuovo tronista di Uomini e Donne presentato durante l’ultima registrazione del Trono Classico. Non sappiamo chi tra i due, ovvero se Andrea o Natalia, abbia preso l’iniziativa. È possibile che, viste come sono andate le cose durante l’ultima puntata, sia stato lui a proporsi a Claudia. Al suo arrivo in studio, difatti, il nuovo tronista ha prima ballato con Claudia Dionigi e poi ha fatto della avance a Natalia.

Natalia, dopo aver discusso con Ivan ed essere stata eliminata da questo, ha dichiarato di voler rimanere nel programma per il nuovo arrivato. Ai presenti in studio, tuttavia, la sua è sembrata più una ripicca. Le cose, però, tra lei e Andrea potrebbero prendere una piega diversa a questo punto, sopratutto adesso che, come riportato dal blog Newsued.com, sono stati pizzicati insieme in esterna. Una nuova coppia sta nascendo? O forse è ancora troppo presto per dirlo? Qualcosa ci suggerisce comunque che, quello che è appena successo, durante la prossima registrazione del Trono Classico, scatenerà non poche discussioni.

Uomini e Donne: Andrea Zelletta è il nuovo tronista

Un passato da calciatore, precisamente portiere, una carriera avviata nel mondo della moda, tanta ambizione e la voglia di cambiare vita e di mettersi in gioco in amore: così si è presentato Andrea Zelletta, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Inutile dire che, non appena è stato pubblicato, il suo video di presentazione ha ricevuto solo feedback positivi da parte del pubblico della trasmissione attivo sui social. Andrea sarà in grado di non deludere le aspettative dei telespettatori? Staremo a vedere.