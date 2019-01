Uomini e Donne news, l’annuncio di Raffaella: il nuovo tronista è Andrea VIDEO

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Andrea Zelletta

Tempo di novità a Uomini e Donne. Raffaella Mennoia, autrice storica del programma e braccio destro di Maria De Filippi, ha presentato su Instagram il nuovo tronista del Trono Classico. Si tratta di Andrea Zelletta, un modello alla sua prima esperienza televisiva, come potete vedere nel video più in basso. Ha 25 anni e viene da Taranto. Prima di entrare nel mondo della moda era un calciatore, più precisamente un portiere. Ha giocato in Lega Pro e Serie D ma poi due infortuni gravi hanno stoppato la sua carriera sportiva. Così il ragazzo ha deciso di sfruttare le sue doti estetiche per diventare un indossatore di prestigiosi brand (tra i tanti Armani e Dolce & Gabbana). Seppur molto giovane, Andrea si è innamorato una sola volta nella sua vita: ha avuto una lunga relazione con una ballerina cipriota, Vittoria.

News Uomini e Donne: Andrea Zelletta prende il posto di Teresa Langella

Andrea Zelletta prende il posto di Teresa Langella, pronta per la scelta che andrà in onda nel serale di Uomini e Donne. Il nuovo tronista vive a Milano, la città dove ha trovato lavoro nel mondo della moda, ma torna spesso in Puglia, dove abita ancora la sua famiglia. Il padre è pensionato della Marina Militare mentre la madre è casalinga. Andrea ha una sorella minore.