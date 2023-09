Uomini e Donne, morto il cavaliere Donato Barbuzzi: l’annuncio

Donato Barbuzzi è venuto a mancare. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è scomparso venerdì 15 settembre e a dare il triste annuncio è stata la pagina social ufficiale dell’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi. Nel breve messaggio con cui si informa i follower della triste notizia, si comunica anche la prossima chiusura del profilo Facebook. Di seguito il messaggio:

“Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook. Grazie a tutti“.

Donato aveva fatto parte di Uomini e Donne fino al 2014, anno in cui salutò il programma, complice la conoscenza di una signora lontano dai riflettori. Il triste post con cui si annuncia la scomparsa di Donato ha ricevuto numerose reazioni da parte degli utenti, che nei commenti hanno voluto fare le condoglianze alla famiglia.

Uomini e Donne: lieta notizia da un’ex tronista

Negli ultimi giorni, inoltre, un altro ex volto di Uomini e Donne ha fatto parlare di sé. Sara Shaimi, ex tronista del dating show, ha partorito solo pochi giorni fa, dando la notizia insieme al compagno Sonny Di Meo. L’annuncio ha scatenato grande entusiasmo da parte dei fan della coppia, che hanno quindi lasciato numerosi messaggi di affetto. A far loro le congratulazioni anche diversi ex volti di Uomini e Donne, come l’ex tronista Teresa Langella e l’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo. Nonostante i numerosi tira e molla tra Sara e Sonny, i due erano convolati a nozze lo scorso marzo, mentre ad aprile era arrivato l’annuncio della gravidanza.

UeD: confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Uomini e Donne è da poco ripartito con la nuova edizione. Nella prima puntata, andata in onda lunedì 11 settembre, gli spettatori hanno potuto assistere ad un confronto tra due ex protagonisti dell’undicesima stagione di Temptation Island: Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Qui, davanti anche alla presenza di Filippo Bisciglia, i due ex fidanzati hanno discusso animatamente di quanto accaduto dopo la conclusione del reality, che li aveva visti interrompere la loro relazione dopo cinque anni. Il faccia a faccia tra i due ex fidanzati si è concluso senza che si potesse dar luogo ad un vero e proprio scontro.