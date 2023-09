Uomini e Donne, è nata la prima figlia di Sara e Sonny: i dettagli

L’ex volto di Uomini e Donne Sara Shaimi ha partorito! Oggi, giovedì 14 settembre, è nata la piccola Nora Belle, la prima figlia dell’ex tronista e del compagno Sonny Di Meo. A dare la notizia sono stati i genitori, che hanno pubblicato diverse foto in ospedale insieme alla bambina. “Prima era impossibile anche solo immaginarlo. Quanto Amore Sei, Nora Belle”, hanno scritto, annunciando ufficialmente la nascita della loro prima figlia. Grande entusiasmo da parte dei fan della coppia, che hanno subito invaso il post con moltissimi messaggi di affetto. Inoltre, anche vari personaggi dello spettacolo ed volti di Uomini e Donne hanno lasciato un commento per congratularsi con Sara e Sonny, tra cui l’ex tronista Teresa Langella, l’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo e tanti altri.

Sara Shaimi e Sonny Di Melo: la loro storia da Uomini e Donne ad oggi

Era il 2020 quando Sara e Sonny si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Dopo un percorso pieno di emozioni, Sara scelse Sonny e i due iniziarono la loro storia lontano dalle telecamere. Dopo circa un anno, ci fu la prima crisi e i due si allontanarono per un periodo di tempo. Tuttavia, dopo poco, precisamente nel marzo del 2021, tornarono insieme. Ma, in questi anni, non sono mancati i tira e molla tra i due, a causa di litigi e gelosie. L’ultima rottura risale allo scorso dicembre, durata però poco più di un mese, dato che, dopo un periodo molto difficile per entrambi, la coppia è tornata insieme ufficialmente lo scorso gennaio.

A marzo, poi, Sara e Sonny sono convolati a nozze. Il matrimonio della coppia di Uomini e Donne si è tenuto a Rabat, in Marocco, terra di origine di lei. Le nozze sono state celebrate proprio con rito marocchino e i due avevano condiviso diverse foto della cerimonia sui rispettivi profili social. Non solo, lo scorso aprile, era arrivato l’annuncio della gravidanza, lasciando tutti spiazzati. A culminare ufficialmente il loro amore, infine, è arrivata oggi, 14 settembre, la piccola Nora Belle, andando a completare la loro nuova famiglia. Insomma, congratulazioni ai neo genitori!