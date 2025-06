Uomini e Donne, Morena al veleno: stoccate e retroscena sul Trono Over

Procede bene la storia di Morena e Francesco dopo Uomini e Donne. I due Over hanno avviato una conoscenza nel dating show di Maria De Filippi senza fare rumore. Infatti, i telespettatori hanno notato tutto guardandoli ballare al centro studio. A loro è stato dato poco spazio inizialmente. Il pubblico di Canale 5 ha potuto capire meglio la situazione nelle loro ultime settimane di permanenza nel programma, quando lei sperava di poter ricevere un gesto importante. Ora si svelano in una nuova intervista per Lollo Magazine, dove appaiono innamorati e felici (e non mancano le stoccate).

“Lui è bravo con i fatti, non sta lì a dire i paroloni, ma fa le cose”, così Morena descrive Francesco fuori dagli studi. Lorenzo Pugnaloni, però, vorrebbe scoprire qualche retroscena sugli altri volti del Trono Over. In particolare, la curiosità è sulle coppie che sono già scoppiate, come quella composta da Margherita e Dennis. Morena non ha molti dubbi sulla sua ex ‘rivale’, con la quale non ha mai avuto un bel rapporto nello studio:

“La mia antagonista, la possiamo definire così? Diciamo che l’antagonismo c’è stato, proprio perché abbiamo iniziato il percorso conoscendo la stessa persona. Poi, da parte mia, non lo definisco antagonismo. Io sono una persona molto sicura. La mia sicurezza è stata spesso vista come presunzione. Diciamo che nei suoi confronti non ho un antagonismo. Lei mi ha fatto le pulci, per tutto il percorso. Sono stata per lei, forse, una figura un po’ scomoda nel parterre e in generale nei confronti delle donne. Non so se questa cosa è uscita”

A questo punto, Morena dopo Uomini e Donne sgancia altre stoccate nei confronti di Margherita, ammettendo di non averla vista entusiasta di iniziare una storia con Dennis:

“Io non conosco lui. Ho un po’ visto lei… anche quando sono usciti dal programma, da parte di lei non ho visto tutto questo entusiasmo. L’ho sempre vista un po’ fredda come persona. Lui dice pesante. Francesco, prima di conoscere me, è uscito anche con Margherita. Questo non si era saputo in studio. Una sera con Margherita. Diciamo che non è andata proprio bene l’uscita”

Lo stesso Francesco svela ulteriori retroscena sulla sua brevissima conoscenza con Margherita:

“Avevo lasciato il numero a Morena, che voleva aspettare. Nel frattempo, mi è arrivato il numero di Margherita e siamo usciti la sera. Ma uscita più pesante di quella non ci poteva essere. Io devo farti domande che sapere di te? Sembra un interrogatorio.”

Passando alle oltre coppie, mentre inaspettatamente Giuseppe e Rosanna si vivono la loro story, come anche Giovanni e Francesca, un’altra è subito scoppiata. Parliamo di quella composta da Gloria Nicoletti e Guido. In questo caso, a parlare ci pensa Francesco, il quale svela un interessante retroscena:

“Io quel giorno con Guido ci ho parlato. Lui si è fermato, abbiamo parlato un attimo. Io gli ho detto ‘se tu vuoi uscire, esci’. Lui mi ha risposto che le cose si fanno in due e che lui voleva e lei no. Lui sapeva che lei non voleva uscire. Quando poi sono usciti, siamo rimasti”

Sembra, dunque, che Guido avesse come la percezione che Gloria non volesse uscire con lui dal programma. Morena ammette di essere rimasta scioccata da questa uscita:

“Diciamo che anche in questa coppia l’entusiasmo di voler vivere una relazione fuori dalle telecamere non c’era. Abbiamo poi visto le anticipazioni e scoperto che anche loro erano usciti. Ero scioccata, come hanno fatto a uscire?”

Nel frattempo, l’ex dama del Trono Over torna a parlare di Mario Cusitore, con il quale ha avuto una conoscenza turbolenta:

“Con Mario Cusitore? No, non ci siamo più sentiti. La nostra frequentazione si è conclusa quando era ancora nel programma. Poi quando è uscito definitivamente mi aveva contattata per la festa delle donne, che si trovava in Sicilia. Io neanche ho risposto, non mi interessa. Mi fermo qui, non ho nulla da dire su di lui”

Per quanto riguarda Temptation Island, le cui registrazioni sono da poco iniziate, Francesco è certo che non parteciperebbe mai in coppia. Morena fa notare che lui è “un po’ geloso”, ma non eccessivamente. Infatti, tra loro c’è una gelosia sana e non tossica.

“Siamo molto dispettosi. Sì, la gelosia c’è, ma litighiamo per altre cose. Quando c’è tanto sentimento, le piccole cose si superano. La convivenza non è una cosa concreta, è una cosa che potremo valutare”

Così Morena e Francesco concludono la loro prima intervista di coppia dopo Uomini e Donne.