Uomini e Donne, Michele fatto fuori da Manuela: la reazione piccata

Sabato 7 ottobre, si è registrata una puntata di Uomini e Donne a dir poco sorprendente. La tronista Manuela Carriero ha eliminato Michele Longobardi. La notizia ha lasciato i fan del programma di stucco, dato che il giovane campano sembrava essere il corteggiatore che l’aveva colpita maggiormente. A quanto pare, la tronista ha preso questa drastica decisione a seguito di un’esterna in cui Michele ha attaccato la donna. Durante l’uscita, il corteggiatore aveva iniziato a darle della moscia che assume spesso atteggiamenti non proprio cordiali, oltre a dire che dorme. Non essendo la prima volta che riceveva questi appellativi, Manuela non ha retto più la situazione e ha deciso di interrompere la conoscenza. Ma, come ha reagito Michele?

A seguito della registrazione, il corteggiatore ha fatto ritorno a casa. E, durante il viaggio, ha voluto pubblicare una storia sul suo profilo Instagram che sembra proprio riferirsi a quanto accaduto ieri. Michele, infatti, ha condiviso una foto mentre si trovava in treno, con scritto: “Conversazioni costruttive che non tutti sono in grado di affrontare”. Il tutto accompagnato da una canzone di Skylar Grey chiamata “Coming Home”, ovvero “Tornando a casa”. Immediatamente, in tanti hanno pensato che il giovane campano abbia voluto lanciare una frecciatina a Manuela, sostenendo probabilmente che quelli che per lei potevano essere attacchi, in realtà, avevano l’intenzione di essere dei consigli costruttivi.

Inoltre, proprio in queste ore, sui social si è diffuso un video di Michele che alcuni pensano possa aver infastidito la Carriero. Nel TikTok in questione, si vede il corteggiatore dal parrucchiere che, dopo avergli sistemato i capelli, gli dice: “Pronto per andare in scena a Uomini e Donne”. “Si, perfetto, grazie”, ha risposto Longobardi. Secondo diversi utenti, Manuela potrebbe aver intuito da queste frasi che il giovane sia più interessato alla notorietà, decidendo quindi di eliminarlo. C’è da dire, però, che durante la registrazione la tronista non ha menzionato il video e si è riferita solo all’esterna fatta insieme.

prima anticipazione: forte discussione tra Manuela e Michele, lei lo accusa di essere lì per le telecamere https://t.co/TnV9CVW1eP — Marti✨ (@r4venmarti) October 6, 2023

Ad ogni modo, non è ancora detto che questo sia un addio definitivo tra Michele e Manuela. Com’è spesso accaduto in passato, la tronista potrebbe decidere di tornare sui suoi passi e richiamare il corteggiatore. Non resta che attendere per scoprire se la Carriero deciderà di troncare definitivamente la frequentazione o se, invece, cambierà idea e ritroveremo presto Michele negli studi di Uomini e Donne.