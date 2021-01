Uomini e Donne, Michele Dentice abbandona in lacrime: “Non sto bene”

Michele Dentice abbandona Uomini e Donne in lacrime. Il cavaliere decide di annunciare in studio la sua decisione, spiazzando tutti. Durante una discussione con Roberta Di Padua, improvvisamente annuncia di voler lasciare il programma. Inizialmente Maria De Filippi lo chiama al centro dello studio perché ci sono tre ragazze che sono arrivate in trasmissione per conoscerlo. Ma Michele attacca subito Roberta, facendo notare il fatto che si è lasciata andare con Riccardo Guarnieri. Dentice apre questo discorso in quanto vuole farle capire che lui l’ha sempre rispettata. Invece, a detta del cavaliere, la Di Padua si starebbe nuovamente facendo prendere in giro da Riccardo. La dama reagisce male e gli da dello ‘str..o’. A questo punto, Maria decide di intervenire facendo notare al personale trainer che non sta facendo un bel discorso.

La conduttrice, inoltre, ipotizza il fatto che questo suo sfogo sia dovuto alla gelosia che nutre nei confronti di Roberta. In realtà, la De Filippi fa notare che sarebbe dovuto intervenire per prendere le difese la Di Padua. Il Guarnieri, però, ammette che stava aspettando di capire come sarebbe andata avanti la discussione. La conduttrice torna su Michele e cerca di farlo riflettere, per aiutarlo a capire se è ancora preso da Roberta. A detta sua, non sarebbe tornato a parlare con la Di Padua se ‘gli fosse passata’. Ed è proprio a questo punto che Michele annuncia: “Io vado via, lascio il programma. Non me la sento più di continuare”.

Il personal trainer fa notare che da settimane non parla e resta in silenzio, seduto nel parterre. La morte di sua nonna gli sta causando non pochi dispiaceri e al momento di sente carico di varie responsabilità. Maria, però, tenta ancora di comprendere qual è il problema per cui lascia il programma, ovviamente non cercando di impedirgli di farlo. Michele confessa di aver pensato a Roberta durante le festività natalizia e di essersi pentito del fatto che non le ha inviato gli auguri. Aspettava, infatti, un gesto da parte della Di Padua, come ha fatto anche nelle settimane precedenti. Ma Roberta ha proseguito la sua conoscenza con Riccardo, quasi come se ormai si fosse dimenticata di lui.

Dentice sa di aver sbagliato, ma vorrebbe che la dama fosse consapevole del fatto che lui le ha sempre portato rispetto. Detto ciò, le chiede scusa per il discorso che ha fatto oggi inizialmente. Esattamente come Maria, Gianni Sperti pensa che il cavaliere sia ancora molto preso da Roberta e lo sprona a riprovarci. Michele, però, spiega che quando pensa alla Di Padua riaffiorano solo le litigate e, dunque, non vuole partire da una base negativa. La De Filippi cerca ancora di comprendere e chiede al Dentice se vuole far scendere le ragazze che sono arrivate in trasmissione per conoscerlo. Non riuscendo a trattenere le lacrime, Michele lascia tutti senza parole:

“No Maria, non me la sento. Vorrei andare via. Ho sempre fatto le cose con felicità di farle, adesso mi sento sottopressione. Mi sento giudicato, non la sto prendendo bene. Sono cose personali, di famiglia. Sto vivendo male da un po’ e quindi preferisco andare a casa. Non sto bene, non sto bene qua”.

Pare proprio che Michele non stia vivendo un periodo semplice, anzi. Roberta affronta la sua uscita con molta freddezza, che viene notata dal pubblico a casa. La Di Padua non vuole aggiungere altro e ammette che per lei va bene così. Dopo l’abbandono di Michele, Roberta ritrova il sorriso con Riccardo! Il personal trainer non è l’unico ad avere abbandonato il programma. Anche Simone Bolognesi, in questi giorni, ha fatto sapere ai telespettatori che ha salutato la trasmissione.