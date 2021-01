UeD Simone Bolognesi abbandona, il messaggio: “Nulla più come prima”

Il cavaliere, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha ormai deciso di lasciare il programma e ora scrive per i fan un lungo messaggio

Simone Bolognesi ha lasciato Uomini e Donne. Le anticipazioni segnalavano l’uscita di scena del cavaliere, fatta in studio. Pare che non sia riuscito a inserirsi nelle dinamiche del programma. Potrebbe essere questo il motivo per cui ha deciso di lasciare la trasmissione. Ora conferma la sua decisione, con un lungo messaggio su Instagram. Simone ammette che potrebbe scrivere un libro intero parlando di questa esperienza vissuta nel programma di Maria De Filippi. Rivela di aver combattuto e in alcune situazioni è anche riuscito a sorridere, ma per lui non è stato affatto facile, sin dal primo giorno. Una cosa per lui è sicura: non ha mai smesso di essere quello che è, ovvero se stesso. Chi lo conosce lo sa e conferma ai telespettatori che lui è esattamente ciò che hanno visto sul piccolo schermo. Bolognesi condivide questo lungo messaggio insieme a sette foto che lo ritraggono nello studio.

Per lui queste immagini rappresentano l’intero percorso di 4 mesi che ha affrontano in trasmissione. Si tratta di un capitolo che per lui si è aperto 10 anni fa e “in questi giorni chiude quel cerchio rimasto aperto”. Non vuole raccontare il motivo e il come si sia conclusa questa esperienza. Ora il suo pensiero va indubbiamente alle amicizie che ha costruito all’interno del programma e alle liti che si sono poi trasformate in rapporti speciali. Gli spunta un sorriso ripensando a chi è passato “come une meteora nella trasmissione” e che ha avuto il tempo di lasciargli comunque qualcosa.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez non dimenticherà mai le persone che fanno parte delle redazione. Tutti loro gli hanno mostrato affetto e hanno avuto per lui sempre una parola carina “nei momenti più tosti”. Ringrazia chiaramente chi gli ha dato questa opportunità: “Perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco ‘dopo’, nulla è più come ‘prima’“. Con questo post, Simone Bolognesi annuncia la sua uscita di scena dal programma. Il pubblico assisterà a questa scena nelle prossime puntate. Non è riuscito a trovare l’anima gemella all’interno dello studio di Canale 5, come avrebbe voluto.

Inizialmente ha intrapreso qualche conoscenza. Poi intorno a lui c’è stato effettivamente un po’ di silenzio. Spesso è stato anche criticato e attaccato da alcune dame e dagli opinionisti. Probabilmente, come è accaduto anche a Gianluca De Matteis, questo per lui potrebbe non essere il momento adatto per trovare l’amore.