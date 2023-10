Uomini e Donne, Michele annienta Manuela: De Filippi dice tutto

Accade qualcosa di particolare a Uomini e Donne, tra Manuela Carriero e Michele. Il corteggiatore in studio e in esterna annienta la tronista, facendo pesare il pensiero negativo che si è fatto su di lei. Innanzitutto, prima ancora dell’arrivo di lui in studio, Maria annuncia che in esterna è successo qualcosa di strano. Manuela precisa che quanto accaduto è stato positivo. Ma la conduttrice non è proprio d’accordo, tanto che appare perplessa quando la Carriero parla di un’esterna positiva.

Ed ecco che va in onda l’esterna, in cui Michele ha iniziato a criticare apertamente Manuela ammettendo di non vederla adatta come tronista. In particolare, il corteggiatore crede che la Carriero sia fin troppo remissiva e che si sia accontentata di ciò che visto finora di lui. Infatti, tende sempre a chiedergli scusa e non lo mette mai alla prova. Inoltre, Manuela non gli fa mai alcuna domanda per conoscerlo meglio. A questo punto, la Carriero ha ammesso di sapere tutto di lui, persino quale scuola ha frequentato e il nome di sua mamma.

Manuela a Uomini e Donne appare oggi entusiasta di questa esterna. Gianni Sperti, però, interviene facendole notare che in realtà questo loro confronto non è andato poi così bene. In effetti, subito dopo, lo stesso Michele conferma le sensazioni dell’opinionista:

“Sinceramente non è andata bene o forse non ti sei accorta. Ha detto che non hai personalità e che sei remissiva. Quello che si è visto di positivo è l’abbraccio. È stato più pesante Michele di Carlo”

Manuela difende subito Michele, il quale però spiazza dicendo che Gianni ha ragione. Effettivamente ciò che la Carriero sembra non vedere è che il suo corteggiatore non è soddisfatto di come sta andando avanti il suo percorso. Manuela ha già dato conferma ormai che Michele le piace, questo è poco ma sicuro, e la situazione è abbastanza piatta.

“Sono d’accordo con Gianni, perché per me erano cose pesante, ma mi è piaciuta anche Manuela nella sua reazione. Ti vedo però poco curiosa e intraprendente nel conoscermi. A mio parere ti sei accontentata. Ti vedo moscia, non mi fai domande. Giochiamo agli investigatori?”

Di certo Michele, nella sua sincerità, non sta facendo complimenti a Manuela, la quale invece appare intontita e poco consapevole di questo. Maria De Filippi percepisce che il corteggiatore potrebbe aver perso interesse nei confronti della tronista, tanto che gli chiede se gli piace oppure no. Lui dice “parecchio” e la conduttrice si ferma, apparendo poco convinta. Gianni palesa invece il suo pensiero: “Ma dove?”.

Michele spiega che gli piacciono molte cose di Manuela, ma vuole capire se quel lato tosto di lei c’è davvero oppure no. Ed ecco che sembra lui il tronista e lei la corteggiatrice. La Carriero, però, appare ancora sorridente, convinta che col tempo potrà dimostrargli tutto.

Quando lei decide di ballare proprio con Michele, Gianni sbotta: “Ha ragione lui che pendi dalle sue labbra!”. Il corteggiatore non appare per nulla contento, in quanto probabilmente avrebbe voluto avere un confronto vero e proprio con Manuela, che invece continua a dargli ragione, a sorridergli e a dimostrargli che le piace tanto.

Uomini e Donne: Alessio il nuovo Riccardo? Angelica lo smonta

Si accendono nuovi scontri per i protagonisti del Trono Over, quando Barbara De Santi, Erika e Claudia siedono di fronte ad Alessio. Come ormai sta accadendo da qualche puntata, il cavaliere sta raccogliendo non poche critiche. Il fatto che voglia conoscere contemporaneamente più persone e che si scambi con loro dei baci crea un certo disagio tra le dame.

Claudia si lamenta perché prima bacia lei e poi Barbara dicendosi pronto a continuare a seguire questa linea. Così la dama decide di tornare a sedere al suo posto. La De Santi minaccia di fare lo stesso, ma resta seduta al centro studio. Intanto, Gianni Sperti attacca Alessio, il quale era già stato fatto a pezzi da Maria De Filippi nelle scorse puntate.

L’opinionista fa notare al cavaliere che sta mandando avanti delle conoscenze da solo, perché le dame non sono consenzienti. Esce fuori che Barbara sta conoscendo anche Gianluca. Quando, però, interviene Cristina Tenuta, la situazione si complica. Quest’ultima critica apertamente Gianluca, in quanto hanno avuto una breve conoscenza.

Intanto, Barbara è convinta che il cavaliere non fosse interessato particolarmente a Cristina. Così la Tenuta tira fuori i messaggi che lui le aveva inviato durante la conoscenza, smascherandolo. Come già aveva rivelato qualche giorno fa, Gianluca le ha inviato frasi romantiche importanti, con cui appare chiaro che la stesse corteggiando.

Barbara resta sconvolta da questi messaggi, in quanto lui pare le avesse raccontato tutt’altro. “Ma io lo facevo apposta per capire, erano delle provocazioni”, dichiara Gianluca per difendersi. Nessuno, però, gli crede e interviene Angelica, la quale lo smonta in un attimo: “Sono più maturi i ragazzi, sembrate dei 13enni! Secondo me è meglio che non dici più niente”.

Barbara torna a sedere al suo posto, convinta di non voler uscire né con Gianluca né con Alessio, anche se entrambi tentano di recuperare. Erika, invece, decide di uscire il giorno dopo con Alessio, che a detta di molti sarebbe il nuovo Riccardo Guarnieri!