UeD, De Filippi fa a pezzi Alessio: perché ha perso la pazienza

Maria De Filippi a Uomini e Donne non le manda a dire e ciò accade quando si trovano al centro Barbara De Santi, Claudia e Alessio Pili Stella. Ed è contro quest’ultimo che la padrona di casa si lascia andare a un lungo discorso. In particolare, la conduttrice si espone per far riflettere Barbara, la quale è furiosa con Claudia, anziché con Alessio. Facendo il punto della situazione, Claudia è finita nel mirino di molte dame del parterre, già dalla scorsa settimana.

Il motivo? Sta frequentando più cavalieri e si è scambiata un bacio passionale con Alessio. Molte dame, come Roberta Di Padua e Angelica, avrebbero – al posto suo – concentrato il loro interesse solo di lui, dopo averlo baciato con passione. Invece, Maria crede che non ci sia nulla di male nel suo comportamento. La De Santi, però, continua a scagliarsi contro Claudia, giudicandola per le varie conoscenze che ha avviato e per aver baciato, allo stesso tempo, Alessio.

Maria a Uomini e Donne, però, non è affatto d’accordo con Barbara e cerca di farla ragionare. A detta della padrona di casa, la De Santi non dovrebbe prendersela con Claudia, bensì con Alessio. Infatti, Queen Mary è convinta a questo punto che il cavaliere la stia solo prendendo in giro e che le stia raccontando un sacco di bugie per continuare a tenerla vicina a sé.

“Mi viene istintivo aiutare Claudia, vedendo 100 persone contro di lei. È uscita con Alessio e Marco solo per conoscerli, non è che ha fatto chissà che. Alessio invece ha baciato sia te che lei. Concentriamoci su di lui, anziché sulla gonna di Claudia, che è giusto la metta perché con le gambe che ha può farlo. Avete davanti uno che esce con tutte e due e ne vuole baciare tre. Fregatene di Claudia, ma pensa a te”

Così inizialmente Maria cerca di far ragionare Barbara, facendole notare che spesso si tende a scagliarsi contro “l’altra” anziché prendersela con l’uomo che bacia più di una donna. Il discorso della De Filippi non fa una piega. La conduttrice spiega di essere intervenuta, perché non trova giusto che Claudia venga messa al patibolo, mentre Alessio fa ciò che gli pare.

Addirittura il cavaliere applaude al discorso fatto dalla De Filippi. E non finisce qui la furia di Maria. Infatti, la conduttrice si rivolge direttamente ad Alessio, facendogli presente ciò che pensa davvero di ciò che sta combinando:

“Quindi tu esci con una e hai un’altra che parla male di quella, poi baci una e l’altra e sei a posto, giusto? Tu volevi uscire con Barbara e fai di tutto per farle digerire la caramella. Ecco Barbara, quando lui ti dice ‘che ne sai’ ti prende in giro. Facciamo scendere il led per far capire a lei quanto sei paravento! Se lui decide di andare via con Claudia non puoi farci nulla, ma puoi capire quando una persona ti racconta pa**e”

È chiaro che a Maria non piaccia per nulla il comportamento di Alessio quest’anno e che è convinta del fatto che stia prendendo in giro Barbara. La conduttrice lo dice apertamente e lo fa per la De Santi, in modo che possa aprire gli occhi. Non solo, lo fa anche per aiutare Claudia a uscire dalla bufera in cui è caduta in studio negli ultimi giorni.

“Non te la prendere con lei”, consiglia ancora la conduttrice, parlando con Barbara. A un certo punto, la De Santi decide di tirarsi indietro e di chiudere questa conoscenza. Anche Claudia appare titubante e Alessio si lamenta di essere finito in una situazione in cui si sente pressato. Infatti, il cavaliere continua a mantenere ferma la sua posizione, credendo di non avere torto.

Intanto, Claudia chiude la sua conoscenza con Marco, certa che tra loro potrebbe nascere solo un’amicizia. Lui accetta la sua decisione e va avanti con Aurora Tropea, a cui dichiara di essere pronto a darle l’esclusività. Dunque, la conoscenza tra loro sta procedendo abbastanza bene.