Uomini e Donne, Michael Terlizzi arriva nella versione spagnola: le clip

Michael Terlizzi approda nella tv spagnola, precisamente a Uomini e Donne. A rivelarlo è lui stesso, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, dove condivide alcune clip che lo ritraggono all’interno dello studio del programma in onda in Spagna. Michael è diventato un corteggiatore nella versione spagnola del programma Mujeres y Hombres y Viceversa. Pertanto, Terlizzi pare abbia deciso di trovare l’amore in Spagna e in tv. I video da lui condivisi sui social lo vedono interagire in studio con la ragazza che attualmente si trova sul trono. Pare che in trasmissione l’ex gieffino abbia già ricevuto abbastanza consensi. Dunque, sembra proprio che questa esperienza sia iniziata bene. In altre clip, è possibile vedere Michael leggere una lettera. Gli spagnoli sembrano aver accolto con positività il corteggiatore italiano.

Più volte Michael è stato protagonista del gossip. Durante la sua esperienza alla sedicesima edizione del Grande Fratello, la versione nip condotta da Barbara d’Urso, era stato messo in discussione il suo orientamento, su cui si sono spesso generate anche delle polemiche. Non solo, in molto speravano di vedere Terlizzi nel programma di Maria De Filippi nel ruolo di tronista. Subito dopo il reality show, i fan hanno richiesto a gran voce la sua presenza sul trono, ma ciò non è accaduto. Ed ecco che ora si riaprono le porte della televisione, ma di quella spagnola. I telespettatori italiani che lo sostengono potrebbero avere difficoltà a seguirlo in questa nuova esperienza. Sicuramente, come già sta facendo, riuscirà a tenere tutti aggiornati. Inoltre, è disponibile la pagina ufficiale del programma su Instagram, che ha già condiviso questa clip su Terlizzi.

Non è la prima volta che nella versione spagnola del programma di Canale 5 che approda un volto già conosciuto in Italia. Lo scorso mese di novembre, usciva fuori la notizia sull’arrivo di Giorgia Iarrera nel format spagnolo. Si tratta dell’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni, che ha deciso di andare a corteggiare l’attuale tronista spagnolo. Non si sa se la sua esperienza si sia già conclusa, ma quella di Michael è appena iniziata. I fan dovranno attendere altri aggiornamenti di Terlizzi, che ora è finalmente pronto a trovare l’amore.