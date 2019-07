Michael Terlizzi è uscito con Manila Boff, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne

Nuova bufera su Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello 16. A scatenarla Manila Boff, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha cambiato idea sull’ex gieffino. L’aitante modella ha difeso il figlio di Franco Terlizzi durante il reality show, chiarendo che non è assolutamente gay. Come rivelato da Manila, Michael l’ha corteggiata a lungo sui social network e dopo la fine del programma di Barbara d’Urso i due si sono dati appuntamento in una spa. L’incontro non è andato però nei migliori dei modi e le aspettative della Boff sono state infrante. L’ex corteggiatrice di Tommaso Scala e Sossio Aruta ha definito Michael il classico bello che non balla, nonché un ragazzo poco deciso e sicuro.

Le nuove dichiarazioni di Manila Boff su Michael Terlizzi

“Nei messaggi che mi mandava prima del GF sembrava davvero coinvolto, perciò io mi aspettavo che questo primo appuntamento andasse in tutt’altro modo”, ha spiegato Manila Boff al settimanale Nuovo. “Michael non mi è sembrato deciso. Direi che è un bello che non balla. Mi è parso pensieroso tutto il tempo e non ho percepito alcuno slancio affettivo da parte sua. Eppure dice che sono bella e gli piaccio: tra le parole e i fatti c’è un abisso“, ha aggiunto l’ex di Uomini e Donne. E poi ancora: “Ora non so se sia gay, come hanno detto diversi opinionisti in tv, ma la mano sul fuoco per lui non ce la metterei più”.

Chi è Manila Boff, ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Manila Boff è una modella di 37 anni che ha partecipato due volte a Uomini e Donne. Prima al Trono Classico, come corteggiatrice di Tommaso Scala, poi al Trono Over, dove ha vissuto un lungo tira e molla con Sossio Aruta. Successivamente ha lasciato il programma di Maria De Filippi insieme a Fabrizio ma la love story non è durata lontano dalle telecamere.