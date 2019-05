Michael Terlizzi, ex volto UeD svela messaggi intimi: “Col corpo che hai”

Michael Terlizzi, ex volto di Uomini e Donne svela messaggi intimi scambiati con il concorrente del Grande Fratello: “Con il corpo che hai, sfido chiunque”

Michael Terlizzi è gay? Si è vociferato e si continua a vociferare molto al Grande Fratello sul figlio di Franco. In una recente intervista, della questione, ha parlato anche Manila Boff, personaggio noto al pubblico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice si è confidata al settimanale Nuovo Tv, spifferando di essere stata corteggiata da Michael in passato, dopo averlo conosciuto in un salotto del piccolo schermo. Da una stretta di mano, si è passati a qualche messaggio, fino a un ‘carteggio digitale’ quotidiano…

“Michael è un tipo educato, pacato, un uomo di altri tempi”, confida Manila a Nuovo Tv, facendo sapere di essere accomunata a Terlizzi dall’educazione e dagli studi. Tra i tanti messaggi che si è scambiata con lui, qual è stato quello che più l’ha colpita? “Quando gli ho chiesto che cosa lo avesse più interessato di me, lui mi ha risposto che me lo avrebbe fatto ben capire quando ci saremmo visti“. Poi? “Un giorno mi ha scritto: ‘Con il corpo che hai, sfido chiunque…’ ma poi i messaggi successivi erano stati dolcissimi”.

“Michael non è gay! Se lo fosse, non ci sarebbe nulla di male, ma semplicemente le cose non stanno così”

Manila definisce Michael “non il classico lupo” e confessa che avrebbe dovuto vederlo a casa sua, a Forte dei Marmi, ma tra i tanti impegni di lavoro, tra cui la partecipazione di Terlizzi al Grande Fratello, non sono riusciti a incontrarsi. Treno del tutto perso o appuntamento in sospeso? “Lo aspetto. Anzi, vorrei tanto andare a prenderlo”. La Boff, infine, spera che le voci sul fatto che sia gay si plachino del tutto: “Non lo è! Se lo fosse, non ci sarebbe nulla di male, ma semplicemente le cose non stanno così”. Parola di Manila.