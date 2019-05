Cristian Imparato contro tutti, la Panicucci: “Perché non lo lasci in pace?”

Cristian Imparato contro tutti a Mattino 5: la questione su Michael Terlizzi genera ancora polemiche

Cristian Imparato ancora contro tutti, dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello. L’ex concorrente di Io Canto si ritrova ora ad affrontare gli ospiti di Mattino 5, che non hanno per nulla apprezzato il suo atteggiamento nei confronti di Michael Terlizzi. I suoi dubbi sul figlio di Franco, per molti, avrebbero scatenato un caso che non doveva assolutamente crearsi. In particolare, Federica Panicucci sembra essere particolarmente infastidita dal comportamento tenuto da Cristian all’interno della Casa. Secondo la conduttrice, Imparato dovrebbe lasciare in pace Michael. Ma l’ex gieffino si difende, sicuro che al Grande Fratello non vengano mandati in onda tutti i dettagli delle loro giornate. Infatti, Cristian dichiara che i telespettatori hanno visto solo una parte del suo percorso all’interno della Casa, dove ha legato molto con il giovane Terlizzi. Luca Onestini, presente in studio, appare ancora contrariato dal comportamento di Cristian e si dice convinto del fatto che quest’ultimo sia in realtà innamorato di Michael.

Cristian Imparato, Federica Panicucci chiede al cantante di lasciare in pace Michael Terlizzi

“Perché non lo lasci in pace?” chiede la Panicucci a Cristian. Quest’ultimo cerca di difendersi e di spiegare come sono andate davvero le cose nella Casa: “Io questo argomento l’ho affrontato con Michael il terzo giorno nella Casa. Poi ho detto non voglio più parlare di questo argomento perché voglio bene a Michael”. Ma nessuno degli ospiti presenti a Mattino 5 sembra credere alle parole di Imparato, ancora duramente criticato per le sue allusioni sulla presunta omosessualità del giovane Terlizzi. Ricordiamo che quest’ultimo ha sempre negato ciò, dichiarando di essere etero. Proprio per tale motivo, la Panicucci non comprende come mai nella Casa si stia ancora parlando di questo argomento.

Cristian Imparato si difende: “Un’amicizia forte e vera”

“Io a Michael voglio un bene fraterno. Vi assicuro che appena esce dalla Casa avremo un’amicizia forte e vera”, risponde Cristian, negando di essere innamorato del Terlizzi. Non solo, il cantante ci tiene anche a rivelare di essere stato invitato da Franco a conoscere la loro famiglia. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, presente in studio, preferisce però restare in silenzio.