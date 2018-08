Uomini e Donne: il primo messaggio di Francesca Del Taglia dopo la nascita di Zeno

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia dopo la nascita del figlio Zeno scrive sui social: il messaggio dell’ex corteggiatrice

È nato Zeno, il figlio di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. A dare l’annuncio, ieri, la coppia sui social. Questo è sicuramente un momento felice per i due volti noti di Uomini e Donne che, proprio in queste ore, sono diventati genitori per la seconda volta. Su Instagram, sia Eugenio che Francesca stanno raccontando la loro felicità pubblicando foto e stories di uno dei momenti più belli della loro vita. Dopo il messaggio dell’ex tronista è arrivato infatti, qualche ora fa, anche quello della mamma di Zeno. A scrivere su Instagram è stata infatti la Del Taglia che, dopo la nascita del figlio, ha usato poche parole (brevi ma concise) per condividere con i propri fan la gioia di queste ore.

“Buongiorno dalla donna più felice del mondo” ha scritto Francesca sul suo profilo Instagram. Questo il messaggio con cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di accompagnare la foto di lei con il suo piccolo ometto. Tra le braccia, infatti, la compagna di Eugenio Colombo tiene il piccolo Zeno. La stessa, poi, ha anche condiviso su Instagram Stories altri scatti di lei in compagnia del figlio e del papà. A parlare, più di qualsiasi parola, sono stati il suo sorriso e i suoi occhi, quelli di una mamma felice.

Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia genitori bis: l’annuncio della nascita del figlio Zeno

A dare a Zeno il suo personale “benvenuto al mondo” è stato anche, come anticipato sopra, il papà Eugenio. L’ex tronista, infatti, sul suo profilo Instagram ieri ha scritto: “Ben arrivato piccolo mio.. Avrai tutto l’amore del mondo.. ZENO”. L’annuncio della nascita di Zeno è stato ovviamente accolto con grande affetto dagli utenti. Fan e amici della coppia, infatti, hanno sommerso di auguri i due ex protagonisti di Uomini e Donne che, il 9 agosto 2018, sono diventati genitori per la seconda volta.