Uomini e Donne, Francesca e Eugenio genitori: è nato il secondo figlio

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ha partorito: è nato il piccolo Zeno, l’annuncio di papà Eugenio

Francesca e Eugenio sono diventati genitori per la seconda volta. Da sempre, i due formano una delle coppie più amate dai fan di Uomini e Donne. Da quando si sono scelto nel corso del Trono Classico, la Del Taglia e Colombo non si sono mai lasciati. Prima l’arrivo del primogenito, Brando, poi il desiderio di un secondo bebè. Oggi, 9 Agosto 2018, il piccolo Zeno è nato. L’annuncio ufficiale arriva dai diretti interessati. L’ex corteggiatrice fa sapere che il bimbo somiglia moltissimo al suo primo figlio, mentre l’ex tronista da il benvenuto al suo piccolino facendogli sapere che riceverà tutto l’amore del mondo.

Francesca e Eugenio genitori per la seconda volta dopo Uomini e Donne: è arrivato Zeno

Francesca e Eugenio sono al settimo cielo e finalmente hanno realizzato il loro grande sogno di allargare la famiglia. Ora, la Del Taglia è circondata da soli uomini nel vero senso della parola. Tutte le attenzioni sono puntate sull’ultimo arrivato in casa Colombo. Al momento sono infatti stati rimandati anche i progetti per il matrimonio in programma. Nonostante sia stato rimandato, la coppia ha ancora voglio di convolare a nozze il prima possibile. In ogni caso, non si può negare che i due ex di Uomini e Donne siano già una meravigliosa famiglia a cui non manca proprio nulla.