Uomini e Donne, Maurizio Guerci che fine ha fatto: una fidanzata segreta

Che fine ha fatto Maurizio Guerci dopo Uomini e Donne? La breve conoscenza con Gemma Galgani l’ha reso noto al pubblico di Canale 5. Ad attirare l’attenzione su di lui era stata la differenza d’età con la dama torinese. Quest’ultima, fortemente colpita dal suo interesse, aveva deciso di lasciarsi andare a questa relazione passionale. Il vortice che li ha travolti si è esaurito molto presto, per via di qualche incomprensione. Maurizio ha poi lasciato definitivamente il programma per motivi di lavoro e da quel giorno sono trascorsi dodici mesi, un anno.

Il pubblico ha sentito, in seguito, parlare di lui per la vicinanza inaspettata con Barbara De Santi. Dopo di che, ogni riflettore si è spento e il 51enne è come scomparso dai radar. Nelle scorse puntate, ha risposto alla chiamata di Tina Cipollari e ha confermato, in un video messaggio, che non è colpa sua se la sua storia con Gemma è finita. A quel punto, i telespettatori si sono chiesti: ma che fine ha fatto? Guerci non possiede alcun account social e, dunque, ha come fatto perdere le sue tracce. Oggi lo raggiunge Uomini e Donne Magazine per una nuova intervista.

Maurizio ricorda tutto della sua storia con Gemma, da lui definita “una gran brava persona”. Nonostante ciò, non ha apprezzato il loro finale. In particolare, non ha gradito il fatto che la Galgani non accettasse che la storia fosse finita: “E in quel caso magari attacca”. Ricorda il primo incontro con lei, durante il quale inizialmente era abbastanza imbarazzato e in soggezione. Queste sensazioni erano svanite subito, perché Gemma era stata brava a metterlo a suo agio.

La loro frequentazione, molto passionale, è giunta al capolinea nel periodo di Natale, quando lui si trovava a casa di amici e la chiamò dal loro bagno. Questa chiamata insospettì molto Gemma. Probabilmente se non fosse accaduto questo, avrebbero potuto continuare la conoscenza. Anche se, poco dopo, ha dovuto comunque abbandonare il programma per motivi di lavoro.

Ribadisce che Tina non ha mai influenzato la sua scelta. Ricorda di aver ampiamente criticato l’opinionista per le sue battute e allusioni, che mettevano in dubbio la loro relazione e i rapporti intimi. E non può dimenticare che anche Giorgio Manetti aveva dubitato della loro intimità. Perché Gemma Galgani a Uomini e Donne non riesce a trovare l’amore e le sue conoscenze finiscono male?

“Penso che più va avanti più sbaglia. È solo il mio parere, ovviamente”, dichiara Maurizio Guerci oggi. A detta sua, la dama torinse “dovrebbe valutare meglio chi ha davanti”, ovvero i cavalieri che ultimamente si sono presentati per conoscerla. Crede che non siano adatti a lei e che tenda a buttarsi “troppo a capofitto”. Ricorda, infatti, che nel programma aveva ricevuto tanti numeri, ma molti non li aveva accettati perché quelle dame non le vedeva compatibili.

“Non volevo prenderle in giro o illuderle. Non ero lì per perdere tempo con persone che non mi piacevano”

Non pensa più a Gemma, ma ammette di averla sentita per farle gli auguri al suo compleanno e per sapere come stava quando ha avuto il Covid. Attualmente, Maurizio Guerci ha una fidanzata. Dallo scorso giugno, questa persona con cui convive e che ha quattro meno di lui fa parte della sua vita. È, però, mistero su questa donna.

Non fa parte del mondo dello spettacolo e, come lui, è lontanissima dai social network. Oltre ciò, rivela che ha una piccola attività, ovvero una rivendita di frutta e verdura. Proprio qui è iniziato tutto. Vivono insieme, ma non vuole assolutamente rivelare il suo nome.

“No, preferisco mantenere la sua privacy. Non siamo neanche sui social. E non perché sia una relazione clandestina, ma perché siamo riservati. È una persona con dei trascorsi, come me: è stata già sposata”

Nessuna storia clandestina, però l’identità della fidanzata di Maurizio Guerci resta comunque segreta e il pubblico se ne farà di certo una ragione.