Uomini e Donne: Mattia Marciano fa sul serio con Viktorija Mihajlovic

Uomini e Donne: la nuova fidanzata di Mattia Marciano è Viktorija Mihajlovic

Altro che ritorno di fiamma con Angela Nasti, Mattia Marciano ha una nuova fidanzata! Il gossip circola da qualche giorno ma è ora il settimanale Chi a confermare tutto. L’ex tronista di Uomini e Donne è felicemente impegnato con Viktorija Mihailovic, figlia dell’allenatore del Bologna nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2019. A quanto pare la relazione va avanti da circa un mese e i diretti interessati la stanno tenendo segreta per tenersi alla larga da pettegolezzi e malelingue. Ma settimana dopo settimana il rapporto sta diventando sempre più importante e i due potrebbero presto uscire allo scoperto.

La vita privata di Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic

Prima di conoscere Viktorija, Mattia Marciano è stato legato ad Angela Nasti e Vittoria Deganello. Con entrambe ha vissuto delle storie importanti, che si sono poi concluse con l’amaro in bocca, tanto che oggi l’ex volto di Uomini e Donne non ha nessun tipo di rapporto con entrambe. La Mihajlovic, invece, ha amato per un lungo periodo Matteo, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi i due erano ancora insieme ma molto probabilmente il legame si è spezzato dopo la fine del reality show.

I primi avvistamenti di Mattia Marciano e Viktorija

Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic sono stati avvistati di recente a colazione e pranzo insieme. Dunque i due sono già inseparabili e il loro amore promette bene… chi vivrà, vedrà!