Mattia Marciano insieme ad una ex naufraga dell’Isola? Gli indizi

Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Vittoria Deganello?

Sembra che Mattia Marciano abbia trascorso l’ultimo weekend in dolce compagnia, e lei è una ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. O almeno è questo che alcuni utenti dei social hanno notato dato che molte stories Instagram dei due combaciavano. Ovviamente per ora non abbiamo conferma di questo ma il blog Isa e Chia ha lanciato il gossip. Marciano, che dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la fine della storia con la sua scelta Vittoria, è tornato a parlare della sua ex Angela Nasti (ora al centro di una vera e propria bufera per la rottura con Alessio dopo solo 20 giorni dalla scelta), sembra aver trascorso la domenica a Napoli e in dolce compagnia. Alcune Instagram stories del dentista hanno immortalato piatti di pasta e luoghi che anche una ex naufraga del reality ha condiviso. Di chi stiamo parlando? Lei è Viktorija Mihajlović, figlia di Sinisa e che nello show di Canale 5 ha partecipato insieme alla sorella Virginia.

Mattia Marciano insieme a Viktorija Mihajlović? Gli indizi dei social

Che i due abbiano pranzato insieme ne abbiamo conferma dai loro account Instragram, ma da quanto riporta Isa e Chia non ci sarebbero dubbi che i due abbiano anche fatto colazione insieme. Che sia nato l’amore tra i due? Dopo la fine della storia con Vittoria, si vociferava che l’ex tronista avesse iniziato almeno una conoscenza con Valeria Bigella, anche lei ha partecipato a UeD e anche in una delle primissime edizioni di Temptation Island con l’ex fidanzato. Se allora il gossip parlava di un bacio che i due si erano scambiati, la notizia è stata un buco nell’acqua. E mentre Valeria aveva definito Mattia un bellissimo ragazzo, il gossip non è continuato. Probabilmente la loro era una semplice amicizia. Ma cosa nasconde ora Marciano con Viktorija?

Mattia Marciano, flirt con la figlia di Sinisa Mihajlović?

Sappiamo che da quando Marciano ha lasciato la tv (ora infatti fa il dentista ed ha messo da parte il mondo dello spettacolo), ha molta privacy sulla sua vita. Se davvero è nato qualcosa con la bella Viktorija, aspettiamo nonostante tutto la sua conferma magari in qualche Instagram story.