Uomini e Donne, Matteo punge Sophie: “Perché con Valeria è diverso”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone di Uomini e Donne. Dopo la scelta alla corte di Maria De Filippi la coppia è più unita e complice che mai. In una recente intervista rilasciata al magazine Mio l’ex tronista si è detto felice e sereno accanto alla sua ex corteggiatrice napoletana. Ha poi rivelato il motivo per il quale la liaison con la 25enne è decisamente diversa da quella con Sophie Codegoni.

Mattei Ranieri ha fatto il suo debutto televisivo qualche tempo fa, come corteggiatore dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. È stato scelto ma, lontano dalle telecamere, la relazione è durata pochissimo. La rottura è stata piuttosto chiacchierata, con reciproche accuse tra Sophie e Matteo.

Oggi la situazione è ben diversa, come sottolineato da Ranieri:

“Adesso sono uscito dal programma innamorato dopo poche esterne. Nel mio precedente percorso nessuno dei due era innamorato dopo cinque mesi di trono. Sono due storie diverse. Inoltre con Sophie è durata appena tre settimane, non penso possano essere messe sullo stesso livello”

Il messaggio è chiaro: con Valeria Matteo fa sul serio. E Ranieri vuole archiviare definitivamente il passato: con Sophie Codegoni non ha mantenuto alcun tipo di rapporto e non l’ha seguita neppure al Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste della sesta edizione del reality show.

Tra l’altro nella Casa più spiata d’Italia Sophie ha conosciuto e si è innamorata di Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island, con il quale fa progetti seri e importanti nonostante la giovane età.

Matteo e Valeria dopo Uomini e Donne

Matteo Ranieri ha ammesso di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Valeria Cardone: per questo motivo l’ha scelta dopo poche esterne a Uomini e Donne. Anche la napoletana, che per due anni è stata single, ha subito capito di provare qualcosa di speciale per il 29enne.

Conclusa l’esperienza televisiva la coppia fa sul serio e sono già avvenute le prime presentazioni in famiglia. Al momento, però, la storia va avanti a distanza: Matteo vive a Genova con un amico, mentre Valeria abita a Casoria con la sua famiglia.

Ranieri ha assicurato di fidarsi molto della nuova fidanzata e per questo la lontananza non è un problema. Allo stesso tempo l’imprenditore ha confidato che sogna di poter convivere presto con Valeria, di cui è innamorato perso.