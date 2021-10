La nuova coppia ha finalmente rotto il silenzio sui social dopo che la puntata in cui si sono scelti è andata in onda su Canale 5

Noemi e Matteo dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme. Sono trascorsi ormai una ventina di giorni da quando tutto è successo, la registrazione infatti risale al 10 ottobre scorso. Dunque ci sarebbe stato modo di vedere già naufragato questo amore, ma così non è stato. Noemi Baratto e Matteo Fioravanti non si sono lasciati dopo la scelta e sono tornati su Instagram ieri, in modi differenti però. Su Witty sono stati pubblicati i primi momenti dopo la scelta, le telecamere li hanno seguiti nei camerini e hanno raccolto le loro prime emozioni. I due non hanno nascosto quanto fosse strano stare fuori dal programma insieme, anche se le telecamere erano ancora con loro.

Matteo ha portato Noemi nella sua camera nel residence e hanno continuato a ridere e baciarsi per tutto il tempo. Poi hanno chiamato la mamma del tronista che si è complimentata con Noemi; era molto contenta di questo lieto fine. Le telecamere hanno seguito Noemi e Matteo dopo la scelta anche durante la loro prima cena a lume di candela. I due erano al settimo cielo, ma chi ha sognato insieme a loro non vedeva l’ora di rivedere Matteo e Noemi su Instagram. Ebbene, il ritorno c’è stato. A rompere il silenzio per prima è stata la Baratto, che ha scritto un lunghissimo messaggio sul suo profilo.

Mentre sui social di Uomini e Donne è arrivata la prima foto di Noemi e Matteo dopo la scelta, lei ha pensato a come esprimere il suo stato d’animo di questi primi giorni da fidanzata. Quindi ha parlato del loro percorso breve ma intenso nel programma, di cui lei è molto soddisfatta. Poi ha proseguito:

“Soddisfatta di ciò che il destino mi ha permesso di vivere, di incontrare una persona che sin dal primo istante ha cambiato tutto, in modo inaspettato, una persona vera e rara visto che in giro ce ne sono poche. Grazie a te Matteo per avermi fatto sentire unica e speciale, sensazioni che oramai non ero più capace di provare o forse che in realtà non mi hanno mai fatto provare, grazie di avermi fatto vivere questo momento improvviso ricco di gioia e di frenesia e pieno anche di ansia e paura visto che non capivo cosa stesse succedendo”

Noemi ha riconosciuto che alla fine questi momenti che arrivano all’improvviso vengono apprezzati e valgono il doppio. Lei non ha mai perso fiducia in loro due, ci ha creduto sin dalla prima volta e non ha nascosto che continuerà a farlo. Non potevano mancare i ringraziamenti a tutto lo staff di Uomini e Donne, alle persone che hanno seguito da vicino il loro percorso e a quelle che hanno reso possibile tutto, ovvero Raffaella Mennoia e Maria De Filippi. Sulla conduttrice in particolare ha scritto: “Un grazie enorme alla regina in assoluto dal potere innato e sovrannaturale che è sempre riuscita a percepire ogni minima sensazione attraverso un semplice sguardo, Maria”. Infine un ringraziamento a tutti coloro che li hanno seguiti e che li hanno supportati, ovvero i fan.

Se Noemi ha già scritto un lungo messaggio, Matteo Fioravanti non è ancora tornato su Instagram, in un certo senso. Sul suo profilo c’è ancora il silenzio, ma ha messo “mi piace” al post di Noemi e soprattutto ha commentato. Questo ha scritto sotto al post di Noemi: “Il problema mio sei te”, con tre cuori rossi.